Galaxy Y55: Що нового у флагмані від Samsung

Samsung готується до запуску Galaxy Y55, довгоочікуваного смартфона, який нещодавно з'явився в базі даних китайського сертифікаційного агентства TENAA. UAportal розповів, що нового очікувати від флагмана.

Основні характеристики

За чутками, Galaxy Y55 отримає номер SM-C5560 і, як очікується, матиме вражаючий набір специфікацій. Пристрій матиме 6,67-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, що забезпечує ефект занурення. За роботу смартфона відповідатиме восьмиядерний процесор, здатний розвивати тактову частоту до 2,0 ГГц.

Підвищена продуктивність

Galaxy Y55 буде оснащений 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті, що забезпечить безперебійну роботу в багатозадачному режимі. Що стосується пам'яті, то вона буде до 256 ГБ, забезпечуючи достатньо місця для всіх ваших додатків, фотографій та файлів. Пристрій також оснащений надійним акумулятором ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

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Камера

Очікується, що Galaxy Y55 буде оснащений універсальною системою з чотирьох камер. На задній панелі ви знайдете потрійну камеру, що складається з 50-Мп основного датчика, 8-Мп і 2-Мп додаткового, що дозволяє робити приголомшливі фотографії з різних ракурсів. Тим часом на передній панелі телефону буде розміщена одна 13-Мп камера для селфі та відеодзвінків.

Ціна та коли очікувати

Що стосується ціни та дати випуску, то ці деталі поки що тримаються в таємниці. Однак очікується, що Samsung офіційно представить Galaxy Y55 в Китаї найближчим часом.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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