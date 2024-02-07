Лютий переверне життя трьох знаків зодіаку: вони нічого не отримають просто так

Лютий 2024 року виявиться не найкращим часом року для трьох уродженців зодіакального кола, на долю яких випаде багато випробувань. За словами астрологів, у списку Близнята, Діви та Козороги.

Близнята

Близнятам не щаститиме ні в чому – справи підуть зовсім не так, як треба, через що уродженці знаку можуть почуватися пригніченими та безсилими. Однак це не закриває їм шлях до успіху. Якщо вони проявлять рішучість та послідовність, все можливо, хоча вже навесні.

У другій половині лютого якась людина почне обіцяти їм золоті гори і навіть зробить цікаву та вигідну пропозицію. Будьте обережні, це пастка. Близнята уникнуть серйозних проблем, якщо збережуть холоднокровність.

Діва

Діва зіткнеться з негараздами, які змусять її почуватися стомленою, збентеженою і навіть відкинутою. Якась людина на роботі не має щирих намірів щодо неї і лише прикидається добрим другом. Ще до Дня святого Валентина відкриється гірка правда, яка переверне безпечний світ Діви з ніг на голову.

Однак зірки ясно вказують на те, що якщо ви просто прислухаєтеся до свого серця, то отримаєте від долі чудову нагороду. Просто потрібно трохи почекати, і тоді успіх буде ще яскравішим.

Козоріг

У лютому Козорогу доведеться зіткнутися з демонами минулого. Виявляється, рішення, яке він ухвалив давно, досі його непокоїть. Повернення його думок до того, що було, оточить його негативними вібраціями, які перегородять шлях до щастя.

Якщо Козоріг змириться з минулим і вибачить себе, це стане першим кроком до зміни його життя на краще. На щастя, він може розраховувати на підтримку своїх близьких. У середині лютого відбудеться розмова, яка повністю змінить його життя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.