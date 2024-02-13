Цей знак зодіаку не любить День святого Валентина: не чекайте від нього подарунків

День святого Валентина святкують у всьому світі. Це час, на який багато хто з нетерпінням чекає. Однак не для всіх дата має однакове значення – особливо якщо ми дивимося на неї через призму астрології. За словами фахівців із зірок, один зодіаку абсолютно не визнає це свято. Йдеться про Козорога.

Козоріг уособлює силу та стабільність. Його земний характер проявляється у прагматизмі та прагненні до досягнення матеріальної забезпеченості. Люди, народжені під цим знаком, цінують порядок, відповідальність та наполегливість, які можуть не лише вражати, а й дивувати у контексті любовних стосунків.

Козрроги не хочуть виставляти напоказ свої почуття, а висловлюють їх тонко та стримано. Тому їхні партнери мають проявити терпіння та розуміння. Хоча Козороги не з тих, хто заздалегідь планує романтичні сюрпризи, вони можуть здивувати свою другу половинку жестами, сповненими глибокого сенсу.

Козороги цінують чесність у стосунках, а День святого Валентина сприймається ними як своєрідне емоційне споживацтво. Їм здається, що від них вимагають освідчення в коханні, що суперечить характеру: уродженці знаку віддають перевагу діям, а не словам.

Козорогу, який цінує незалежність і прагматизм, романтичні жести в День святого Валентина можуть здатися не лише непотрібними, а й навіть чужими. Уродженці знаку вважають, що справжнє кохання мовчазне і не потребує реклами, адже найкраще воно виражається через щоденну відданість і розуміння стосовно партнера.

У день святого Валентина Козоріг може проявити креативність на кухні, готуючи вечерю лише з улюблених інгредієнтів своєї половинки або відкриваючи нові рецепти. Але на широкі жести від нього чекати не варто. Увагу своєму партнеру він приділить більше в інший день, просто щоб не слідувати трендам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.