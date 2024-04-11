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Астрологія і гороскопи

Цей список може здивувати! Названо найчутливіші знаки зодіаку

Анастасія Крищук

Цей список може здивувати! Названо найчутливіші знаки зодіаку

Деякі люди дуже чутливі та вразливі, хоча можуть це ретельно приховувати за маскою. Вони беруть все близько до серця і дуже тяжко переживають потрясіння. За словами астрологів, йдеться про Левів, Дів і Козорогів.

Лев

Леви здаються рішучими та самовпевненими, люблять бути в центрі уваги і не бояться нових викликів. Багато хто не може навіть уявити, що уродженці цього знаку дуже чутливі. Вони болісно реагують на критику, хоч і намагаються не показати свого болю чи розчарування. Втім, Леви неодмінно викреслять зі свого життя тих, хто їх ранив.

Діва

Діви турботливі та уважні, вони прагнуть досконалості у всьому, що б не робили. Уродженці знаку ставлять високі стандарти як для оточуючих, так й для себе. Найменші провали для них стають великим ударом, який вони тяжко переживають. У любовних стосунках вони схильні до образ, але воліють все тримати в собі, а не відкрито говорити про проблеми.

Козоріг

Наполегливі Козороги здаються стіною, яку не пробити нічим. Однак, незважаючи на свою цілеспрямованість, вони дуже вразливі. Найболючішим для уродженців знакк є ігнорування з боку тих, хто їм дорогий. Козороги можуть замикатися в собі і навіть впасти в депресію, не розкривши причин того, що з ними відбувається.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи