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Астрологія і гороскопи

Це зруйнує все! Названо три знаки зодіаку, які ніколи не пробачать зраду

Анастасія Крищук

Це зруйнує все! Названо три знаки зодіаку, які ніколи не пробачать зраду

Деякі люди ставляться до зрад досить легко, а то й суто філософськи. Інші ж це переживають важко – зрада партнера стає для них ударом, після якого стосунки вже не відновити. Ось про кого йдеться!

Рак

Рак – дуже відповідальний знак зодіаку. Він ніколи не зрадить і не дозволить цього своєму партнеру. Якщо Рак дізнається, що його зрадили, весь його злагоджений і ретельно продуманий світ зруйнується в одну мить. Уродженці знаку не дадуть другого шансу.

Водолій

Водолії відомі як незалежні і волелюбні люди, але коли справа доходить до зради, все інакше. Звичайно, вони можуть піти на такий крок і самі, якщо їм стане дуже нудно з партнером або стосунки зайдуть у певний глухий кут, але вони точно пробачать, якщо їх зрадять.

Козоріг

Козороги дуже серйозно ставляться до шлюбу та сім'ї. Якщо вони вступають у такі стосунки, то вважають, що це на все життя. Уродженці знаку дуже поважають свого партнера і вірні йому, тому зрада для них неприпустима. Зрадникам немає місця в серці Козорогів, вони не вибачають подібних речей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.

Астрологія і гороскопи