Це може здивувати! Скільки разів одружуються різні знаки зодіаку

Деякі люди одружуються один раз і залишаються зі своїм партнером на все життя, інші – у постійному пошуку ідеальної другої половинки. Астрологи стверджують, що це зовсім не випадковість, а передбачено зірками. Читайте детальніше!

Овен

Овни серйозно ставляться до стосунків, повністю присвячуючи їм себе. Вони розглядають шлюб як союз із людиною, з якою хочуть провести все своє життя. Зазвичай вони одружуються один раз, бо у любовних справах не поспішають.

Телець

Тельці – стійкі романтики, здатні відрізнити швидкоплинну пристрасть від глибоких почуттів, які ведуть до серйозних стосунків. Вони можуть одружитися двічі-тричі в житті.

Близнюки

Близнюки у стосунках поводяться як діти. Вони сприймають розлучення як природне явище і не надто переживають із цього приводу, легко відкриваючись новим почуттям. На їхньому рахунку може бути чотири та більше шлюби.

Рак

Раки з ранніх років мріють зустріти своє справжнє кохання, і сімейні цінності займають одне з найважливіших місць у їхньому житті. Однак найчастіше бажання швидше створити сім'ю штовхає їх на неправильний вибір. Якщо представники цього знаку зроблять висновки, другий шлюб обов'язково буде вдалим.

Лев

У юності Леви впевнені, що ще не готові до шлюбу та дітей, насолоджуються короткочасними романами та не мріють про велике кохання. Одруження в молодому віці, коли вони схильні діяти імпульсивно і цінують свою свободу, справді для них не найкращий варіант. Вони по-справжньому закохуються і йдуть під вінець один чи двічі на життя.

Діва

Для Дів любов – це насамперед довіра та відповідальність. Рішення одружитися вони приймають усвідомлено, і в скрутну хвилину вважають за краще боротися за свої стосунки, тому найчастіше одружуються один раз.

Терези

Терези частіше за інших припускаються помилок у коханні, тому зазвичай одружуються не один раз, а до п'яти. Для них любов – це процес навчання, і щоб досягти успіху, потрібно вчитися на своїх помилках і не повторювати їх.

Скорпіон

Скорпіони – особливо пристрасні натури, які можуть спонтанно піти до загсу з новим знайомим, як у романтичній комедії. У їхніх стосунках завжди багато драматичних моментів, і не кожен союз витримує таку напругу, тому одним шлюбом у їхньому житті справа не обмежується. Обережніші Скорпіони досягають успіху вдруге.

Стрілець

Стрільці цінують основи сім'ї, але не визнають формальностей, як-от офіційний шлюб, і рідко ставлять їх у пріоритет. Якщо вони й вирішують зареєструвати стосунки, то роблять це один раз (у зрілому віці та з повною відповідальністю).

Козоріг

Козороги звикли дотримуватися традиційних цінностей, хоча кар'єра у них на першому місці. Поки інші люди закохуються та роблять помилки, представники цього знаку працюють над самовдосконаленням та домагаються професійного зростання. Досягши успіху, вони всерйоз хочуть знайти партнера для створення міцної родини.

Водолій

Цей знак не бачить нічого поганого в тому, щоби взагалі не одружуватися. Для них найважливіша особиста свобода, а шлюб – лише формальність. Закоханість для них – нормальний життєвий досвід, вони не чекають на вічне кохання від кожного роману, але саме такий невимушений підхід забезпечує їм міцні стосунки на все життя. Тому якщо вони й одружуються, то роблять це раз і назавжди.

Риби

Риби з ранніх років мріють про шлюб і вічне кохання, як у казці. Однак їм рідко вдається досягти успіху з першого разу, а іноді і з другого. Причина в тому, що їхня романтична натура і багата уява змушують їх знову і знову бачити в партнері той ідеал, який вони самі придумали. Коли стає зрозуміло, що це не ідеальний партнер, а звичайна людина зі своїми недоліками, стосунки швидко псуються.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

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