Це буде великий удар! Чотири знаки зодіаку чекають неприємності восени

Осінь 2023 року принесе багато випробувань чотирьом уродженцям зодіакального кола, що пов'язано з ретроградним Юпітером, який триває з 4 вересня до 31 грудня 2023 року. За словами астрологів, у зоні ризику Тельці, Леви, Скорпіони та Водолії.

Телець

Телець, перший знак зодіаку, що знаходиться під сильним впливом ретроградного Юпітера, може відчувати труднощі та проблеми. Юпітер – планета щастя та достатку, його ретроградний рух може означати фінансові проблеми чи труднощі у стосунках Тельців. Їхні плани можуть бути зруйновані в одну мить.

Лев

Лев, який пов'язаний з Юпітером через п'ятий будинок зодіаку, який керує творчістю та любов'ю, також може почуватися дестабілізованим. Ретроградний Юпітер вдарить по авторитету Левів, на роботі виникнуть проблеми, які матимуть довгострокові наслідки. Також можливий період нестабільності у любовних стосунках.

Скорпіон

Скорпіон, чий Юпітер у Тельці перебуває в опозиції, може відчувати конфлікт між прагненням безпеки і потребою в трансформації. Ретроградний Юпітер посилить почуття тривоги і може спричинити конфлікти як на роботі, так і у стосунках з другою половинкою.

Водолій

Водолій, пов'язаний з Юпітером через одинадцятий будинок зодіаку, може мати проблеми в соціальних стосунках. Ретроградний Юпітер здатний викликати напруженість у стосунках із друзями та колегами. Також уродженці знаку ризикують стати жертвами обману, їм не можна втрачати пильності ні на мить.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.