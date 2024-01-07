Ці знаки зодіаку живуть найдовше! Перевірте, хто у списку

Дата народження визначає як наш характер та особливості, так й впливає тривалість на життя. За словами астрологів, п'ять знаків зодіаку є довгожителями. Йдеться про Овнів, Дів, Козерогів, Тельців і Терезів.

Овен

Овни рішучі та завзяті, завдяки чому долають більшість життєвих випробувань, у тому числі пов'язаних зі здоров'ям. Уродженці знаку можуть скаржитися на головний біль, безсоння та проблеми із серцем, але вони швидко вирішують ці проблеми завдяки своєчасному зверненню до медиків. Овни ведуть здоровий спосіб життя: вони знають, як правильно харчуватися і наскільки важливою є фізична активність. Жінки-Овни живуть близько 79 років, а чоловіки – близько 78 років.

Діва

Дівам подобається вести здоровий спосіб життя, також уродженці знаку добре справляються зі стресом. Будь-який біль або навіть незручність змушують їх терміново зателефонувати до лікаря, щоб записатися на прийом. Діви також дбають про те, щоб бути у гарній формі. Зусилля не проходять даремно – їхній вік складно вгадати, адже вони завжди виглядають молодо. Жінки-Діви живуть у середньому 81 рік, а чоловіки – до 77 років.

Козоріг

Для цього знаку зодіаку характерна висока стійкість до дискомфорту. Козероги сильні як фізично, так і морально, твердо стоять ногах. Вони також досить рухливі і не можуть всидіти на місці – їм подобається спорт, робота також є їхньою пристрастю. Козероги дуже працелюбні і через свою схильність до перфекціонізму часом досягають межі своїх можливостей. У середньому жінки-Козероги доживають до 80 років, чоловіки – 77 років.

Телець

Люди, народжені під знаком Тельця, мають шанс прожити довге життя. Завдяки страху змін та ризиків їм вдається уникнути багатьох небезпечних ситуацій. Тельці ставлять перед собою досяжні цілі і насолоджуються дрібницями, що робить їхнє життя вільним від стресу. Вони також люблять спорт та уважно ставляться до того, що їдять. Жінки-Тельці живуть у середньому 80 років, чоловіки 82 роки.

Терези

Терези цінують мир і стабільність і, перш ніж приступити до будь-яких дій, оцінюють потенційний прибуток і збитки. Завдяки такому ставленю вони проживають довге і вільне від стресів життя. Уродженці знаку довго залишаються молодими та охоче вкладають кошти у свій зовнішній вигляд. Жінки-Терези живуть у середньому до 77 років, чоловіки – до 73 років.

Які знаки зодіаку живуть найменше?

За статистикою, у Раків та Риб найкоротша тривалість життя – вони часто вмирають до 70 років. Риби часто переживають і дбають про те, що відбувається довкола них. Раки досить хворобливі, тому рідко доживають до старості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.