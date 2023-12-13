Ці знаки зодіаку потай ненавидять свята: астрологи пояснили, у чому причина

Хоча більшість із нетерпінням чекає Різдва, є люди, які терпіти не можуть свята. За словами астрологів, йдеться про чотирьох уродженців зодіакального кола, які цінують самотність, не люблять галасу та суєти. Крім того, їм не хотілося б витрачати час та гроші на пошуки подарунків. Читайте детальніше, хто у списку!

Овен (21 березня – 19 квітня)

Для Овнів настання свят обіцяє випробування. Уродженці знаку не люблять сидіти за столом, оскільки можуть знайти собі набагато цікавіші заняття. Їх дратує, що свята вимагають багато клопоту та ідеальної організації, та й розмови про політику навіюють нудьгу. Овни віддають перевагу власній компанії або невеликій групі людей, з якими почуваються невимушено.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Особливість Терезів полягає в тому, що іноді емоції беруть над ними гору, що неможливо не помітити під час святкових посиденьок. Уродженцям знаку неприємно, що з ввічливості їм доводиться брехати та зображати фальшиву посмішку на обличчі. Терези набагато більше зрадіють пропозиції відправитися з партнером у незвідане, ніж вечерям із родичами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діви люблять рутину, тому зміни у розпорядку дня їх дратують, навіть якщо йдеться про свята. Уродженці знаку не є особливими традиціоналістами і не стоять годинами на кухні, щоб приготувати 12 страв. Якби це залежало від них, Різдво було б просто можливістю відпочити, а не бігати від гостя до гостя.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії люблять самотність. Вони вважають за краще проводити час, роблячи те, що їм подобається, замість того, щоб досягати висот дипломатії у розмовах за столом. І ще гірше, коли з'ясовується, що їхнім співрозмовникам нема чого сказати ні цікавого, ні мудрого. Тоді під час святкової вечері на Святвечір можуть полетіти іскри. Крім того, Водолії втомлюються готувати, пекти та купувати подарунки, щоб справити враження на свою родину.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.