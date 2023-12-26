Ці знаки зодіаку можуть зіпсувати вам свято: з ними краще не вступати в суперечку

Деякі знаки зодіаку підходять один одному і легко можуть порозумітися в будь-якій ситуації, інші – навпаки. За словами астрологів, Овни, Діви та Терези мають "унікальну" особливість: вони можуть розпалити суперечку через дрібниці та зіпсувати настрій усім навколо. Читайте детальніше!

Овен

Овен схильний до поспіху. Крім того, він любить все контролювати, тому чекайте від нього багато коментарів. Люди цього знаку зодіаку – перфекціоністи, які готові вказати на чужі помилки. Овен може розкритикувати новорічні страви чи нагадати, що щось пішло не за планом. На жаль, він також здатний згадати справи багаторічної давності, тож зустріч за столом напередодні свята може закінчитись скандалом.

Діва

Перфекціонізм – це те, що поєднує Овна та Діву. Люди обох цих знаків зодіаку відчувають дискомфорт, коли щось іде не за планом. Проте є велика різниця. Коли Овен шукає винного, Діва впадає в ностальгію, яка легко поширюється на оточуючих. Їй нелегко догодити. Сидячи за святковим столом з Дівою, може скластися враження, що їй нудно. Не розраховуйте, що подарунки змінять ситуацію.

Терези

Терези мають добрі наміри. Напередодні Нового року вони віддають всі сили, щоб принести задоволення іншим. На жаль, це впливає на їхній настрій. Подавши страви своїм близьким, вони втомлені, і розчарування Терезів відчувають оточуючі. Зрештою, вони можуть звинуватити вас у тому, що ви не допомагаєте, і змусити вас почуватися винним. Не обійдеться без гарячих суперечок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.