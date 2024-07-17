Єгипетський гороскоп: хто ви за знаком зодіаку

Люди, які всерйоз захоплюються астрологією, знають про те, що у єгипетському гороскопі 12 знаків зодіаку, і кожен з них відповідає одному з давньоєгипетських божеств. Причому усі вони грають різну роль і мають унікальні риси характеру.

Водночас єгипетський гороскоп значно відрізняється від традиційного, західного, адже один знак зодіаку охоплює відразу кілька дат народження людей. Про це йдеться у матеріалі видання Gorlice Naszemiasto .

Хапі (1-7 січня, 18-28 червня, 1-7 вересня, 18-26 листопада)

Це божество, яке уособлювало розливу Нілу, що приносило мул, який дозволяв вирощувати зернові культури. Цей знак відрізняється логічністю і практичністю. Люди цього знаку мають позитивну енергію та цікавість до світу.

Амон-Ра (8-21 січня, 1-11 лютого)

Це бог повітря, вітру, родючості і його вважали царем богів. Ще один символ творчість та сила, адже люди, народжені під його заступництвом, енергійні, оптимістичні і повні життя. Вони володіють природними лідерськими здібностями та харизмою, що часто робить їх лідерами, а також чудові організатори.

Мут (22-31 січня, 8-22 вересня)

Це богиня неба і є уособленням символу жіночності, турботи та материнства. Її ім'я означає "мати світу", тому люди, народжені під її опікою, турботливі, чуйні та мають природну здатність піклуватися про інших. Вони вірні і віддані друзі, а також можуть бути сором'язливими і скритними, водночас вперто домагаються своїх цілей.

Геб (12-29 лютого, 20-31 серпня)

Цей знак означає бога землі, і є символом стабільності та підтримки. Люди, народжені під його заступництвом, практичні, розважливі і мають сильний зв'язок з природою і на них завжди можна покластися в будь-якій ситуації. Також вони емоційні, але це мало кого хвилює, оскільки вони володіють неповторним шармом, а також люблять допомагати іншим і працювати на довкілля.

Осіріс (1-10 березня, 27 листопада - 18 грудня)

Це бог смерті, відродження та вічного життя, що є символом трансформації та оновлення. Люди під його заступництвом креативні, інтуїтивно зрозумілі та адаптивні. Вони можуть знайти свій шлях у будь-якій ситуації та навчитися на цьому. З одного боку, вони надзвичайно сильні, а з іншого – чутливі й делікатні.

Ісіда (11-31 березня, 18-29 жовтня, 19-31 грудня)

Цю богиню природи і родючості вважають покровителькою сімей, дітей, бідних і померлих. Люди, народжені під її опікою, турботливі, вірні та сповнені любові і вони мають міцні родинні зв’язки і цінують близькість зі своїми коханими. Також цим людям притаманні чесність, почуття гумору та безмежна енергія.

Тот (1-19 квітня, 8-17 листопада)

Це божество мудрості та письма, символізує знання та вченість. Люди, народжені під його захистом, розумні, аналітичні та мають великий інтерес до науки та знань і для них характерна хороша пам'ять і здатність вирішувати проблеми. Вони винахідливі та винахідливі, вони будуть чудовими в університеті або ведуть власний бізнес.

Гор (20 квітня - 7 травня, 12-19 серпня)

Це бог неба є символом захисту і перемоги, а люди під його опікою сміливі, амбітні та рішучі. Вони не бояться викликів і прагнуть досягти поставлених цілей. Їм не бракує харизми і сильної волі у вирішенні проблем, а також цінують безпеку та працьовитість.

Анубіс (8-27 травня, 29 червня - 13 липня)

Відомо, що це божество смерті і потойбічного світу, є покровителем душ, що блукають у потойбічному світі. Люди, народжені під його опікою, чутливі, емпатичні та мають сильне почуття справедливості. Вони часто залучаються до допомоги іншим, проте цінують любов, і часто вона є сенсом їхнього життя.

Набір (28 травня - 18 червня, 28 вересня - 2 жовтня)

Це бог темряви, штормів і хаосу, є символом змін і непередбачуваності. Люди під його заступництвом динамічні, не бояться ризику і часто впроваджують нові ідеї. Вони новатори і революціонери, водночас люблять спілкуватися з іншими і бути в центрі уваги, а також шукають азарту та пригод.

Бастет (14-28 липня, 23-27 вересня, 3-17 жовтня)

Це богиня любові, радості, захисниця сімей і котів, є символом тепла і дому. Люди, якими вона опікується, віддані, люблячі та турботливі. Вони цінують гармонію та спокій у повсякденному житті, а також естетику та мистецтво, проте також мають сильно розвинену інтуїцію і люблять цікаві факти про езотерику.

Сехмет (29 липня-11 серпня, 30 жовтня-7 листопада)

Її називають богинею помсти, війни та зцілення, що символізує силу та рішучість. Люди, народжені під її опікою, сміливі, повні енергії та рішучі в досягненні своїх цілей. Вони природжені лідери та воїни, водночас можуть продемонструвати суворість і рішучість, а також доброту і вірність, а також дуже горді оптимістичні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про знаки зодіаків, які найкращі у ліжку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!