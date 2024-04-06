Два знаки зодіаку чекає приплив грошей у квітні, ще двом пощастить у коханні: гороскоп

Квітень 2024 року стане особливим періодом для чотирьох уродженців зодіакального кола, на яких чекає виняткова удача. За словами астрологів, прихильність зірок відчують Телець, Діва, Стрілець та Козоріг.

Телець та Козоріг

Тельці та Козороги можуть розраховувати на значний прогрес у кар'єрі. На них чекає підвищення по службі або збільшення зарплати – керівництво вже давно стежило за їхніми успіхами. Крім зарплати, зросте й упевненість цих знаків зодіаку у собі.

Вони можуть розраховувати на фінансову вигоду у всіх справах – квітень покладе край поганій смузі. Уродженці знаків зможуть дозволити собі відпустку або квартиру своєї мрії, перешкод більше не буде.

Діва та Стрілець

Особисте життя Дів та Стрільців у квітні буде у розквіті. У Дів, що перебувають у стосунках, з'явиться можливість порозумітися з коханою людиною. Це запобігатиме будь-яким кризам і проблемам.

У сімейному житті Стрільців все буде ідеальним. Самотні ж зустрінуть людину, яка зачарує їх із першої хвилини. На уродженців знаку чекає багато щасливих моментів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.