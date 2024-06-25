Два знаки зодіаку отримають життєвий урок у липні: це буде непростий час

Липень 2024 року нагадає двом знакам зодіаку, що минуле іноді залишає незабутній слід – його неможливо забути. За словами астрологів, життєві уроки отримають Діви та Близнюки. Якщо вони проявлять силу характеру, то зможуть розпрощатися із проблемами, які тягли їх униз.

Послання з небес вказує, що незабаром Ангел Долі зверне свою увагу на уродженців цих знаків, на яких чекає переломний момент. Це дозволить змінити долю на краще, хоча спочатку буде важко.

Діва

Найближчими тижнями Діви відчують, що минуле тягнеться до них. Уродженці знаку зустрінуть людину, яка колись була дуже важлива, але неприємна ситуація призвела до того, що контакти були розірвані.

Це буде єдиний шанс для Дів якраз і назавжди прояснити непорозуміння минулих років. Якщо уродженці знаку знайдуть у собі сміливість та рішучість розставити всі крапки над "і", відчують величезне полегшення. Нарешті вони закриють цю сторінку минулого і з чистим серцем та легкістю підуть уперед.

Близнюки

На початку липня Близнюки отримають промовистий знак від Ангела Долі. У затишних куточках квартири вони знайдуть сувенір, який нагадуватиме їм про важкі часи, які вже позаду. Проте неприємний спогад викличе лавину різних почуттів. Близнюки більше не зможуть зберігати це в секреті і поділяться таємницею минулого зі своєю коханою людиною. Розкриття істини принесе очищення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.