Парфуми, парфумована або туалетна вода: що краще використовувати

Мистецтво парфумерії сягає своїм корінням приблизно 5 000 років назад, до стародавніх цивілізацій Єгипту та Месопотамії. Аромати тієї епохи значно відрізнялися від сучасного уявлення про парфуми, оскільки були висококонцентрованими і використовувалися переважно для релігійних церемоній.

Сама Клеопатра мала власну парфумерну фабрику, де виготовляла аромат з 16 інгредієнтів під назвою "кіфі", який можна розглядати скоріше як суміш олій і трав, ніж як парфуми в сучасному розумінні. UAportal порівнює сучасні види парфумів.

Парфуми

Парфуми, що належать до класу люкс, можуть похвалитися найвищою концентрацією ароматичної композиції – 20-30%. Ці вишукані аромати призначені для особливих випадків, підкреслюючи елегантність власника.

Парфумована вода

Парфумована вода слідує за парфумами за концентрацією, змішуючи 12-15% парфумерної композиції з 85% етилового спирту. Вона пропонує вишуканий і стійкий аромат, ідеально підходить для тих, хто шукає витонченості та привабливості.

Туалетна вода

Туалетна вода, з іншого боку, є більш поширеним варіантом. Вона містить 6-12% парфумерної композиції і стала улюбленим вибором для багатьох. Цікаво, що термін "туалетна вода" був придуманий Наполеоном під час військової кампанії. Він розробив аромат на основі цитрусових і назвав його "туалетною водою".

Одеколон

Найменш концентрованим є одеколон. Одеколон, що складається з 5% ароматичних речовин, розчинених у 80% етилового спирту, здобув популярність завдяки схваленню самого впливового французького імператора, який, за чутками, використовував 1-2 флакони щодня.

Довговічність ароматів

Хоча можна припустити, що вища концентрація призводить до більшої витривалості, все не так просто. На стійкість впливають такі фактори, як вологість, температура повітря, індивідуальний хімічний склад шкіри та природний запах вашого тіла.

Експерти радять наносити ароматизатори на чисту, зволожену шкіру для досягнення найкращих результатів. Однак навіть така практика не гарантує, що висококонцентровані парфуми триматимуться довше, ніж парфумована вода або туалетна вода. Тривалість дії значною мірою залежить від летючості самих інгредієнтів.

Розглядаючи точність аромату, важливо відзначити, що фруктові ноти, як правило, легші, в той час як такі аромати, як сандал і амбра, як правило, залишають тривале враження. Тим не менш, фруктові аромати не варто недооцінювати. Вони часто мають гарний шлейф, а історія знає чимало випадків, коли фруктовий аромат перевершував очікування з точки зору стійкості.

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Щоб заглибитися в аромати ще глибше, Французький парфумерний комітет у 1990 році створив класифікацію, в якій виокремив кілька окремих категорій. До них належать:

1. Цитрусові аромати, в яких використовуються ефірні олії апельсина, мандарина і бергамота.

2. Квіткові аромати передають суть свіжих квітів, таких як троянда, жасмин і бузок, тоді як деревні аромати створюються на основі ефірних олій сандалу, кедра та уда.

3. Східні аромати використовують мускус, амбру, корицю і коріандр для екзотичної привабливості.

4. Шкіряні аромати нагадують про сутність шкур тварин, тоді як шипрові аромати, названі на честь острова Кіпр, містять ладан, дубовий мох і пачулі.

5. Фужерні аромати демонструють складне поєднання деревного моху, лаванди та кумарину, пропонуючи відчуття позачасової елегантності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати аромат парфумів, який підходить саме вам. А також про те, як зберегти аромат парфумів на цілий день завдяки 4 порадам.

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