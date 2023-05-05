Як вибрати аромат парфумів, який підходить саме вам

Парфумерія – це потужний інструмент, який може покращити наш настрій, надати впевненості в собі та справити незабутнє враження на оточуючих. Однак за наявності такої великої кількості різних ароматів знайти потрібний може бути непросто. UAportal підготував кілька простих порад щодо вибору аромату парфумів.

Враховуйте свою індивідуальність

При виборі парфуму враховуйте свій тип особистості. Ви товариські, впевнені в собі та енергійні, чи ви стриманіші, інтроспективніші та чутливіші?

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Наприклад, якщо ви товариські, ви можете віддати перевагу сміливому і пряному аромату, який привертає увагу. Людина, яка більш інтуїтивна, може віддати перевагу більш м'якому та стриманому аромату.

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Крім того, подумайте про те, до яких ароматів ви тяжієте від природи. Ви надаєте перевагу квітковим, фруктовим або деревним ароматам? Використовуйте цю інформацію для вибору парфуму.

Подумайте про подію

Для різних випадків потрібні різні аромати. Наприклад, легкий та освіжаючий аромат ідеально підходить для денного часу, а більш важкий та чуттєвий – для вечора.

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Якщо ви збираєтесь на офіційний захід, виберіть класичний та вишуканий аромат. І навпаки, для повсякденної прогулянки з друзями можна обрати більш грайливий та легкий аромат. Враховуючи привід, ви зможете вибрати духи, які доповнять ваше вбрання та загальну атмосферу заходу.

Протестуйте аромат

Не покладайтеся лише на опис аромату або на зовнішній вигляд флакона. Натомість спробуйте його на своїй шкірі, щоб побачити, як він взаємодіє з вашим тілом.

Нанесіть невелику кількість аромату на зап'ястя і зачекайте кілька хвилин, щоб запах розкрився. Не нюхайте аромат прямо з флакона, оскільки це може спотворити запах. Натомість дайте йому проявитися на вашій шкірі і вирішіть, чи підходить він вам.

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