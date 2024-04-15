Парфуми чи туалетна вода: що краще обрати для офіційного заходу

Відмінності між парфумами, парфумованою та туалетною водою є важливими факторами при виборі аромату. UAportal порівнює відмінні та якості кожного варіанту.

Ціни

Парфуми, парфумована вода і туалетна вода відрізняються за ціною через різну концентрацію ароматичних олій. Духи з найвищою концентрацією, як правило, є найдорожчими серед трьох варіантів. З іншого боку, туалетна вода частіше є більш бюджетною і підходить для регулярного використання.

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Стійкість та інтенсивність

Найдовше зберігається аромат парфумів, відомих своїм стійким і тривалим запахом. Туалетна вода також має сильний аромат, але за тривалістю пахощів не поступається парфумованій воді.

Концентрація аромату

Парфуми містять найвищу концентрацію, зазвичай від 20% до 30%. Для порівняння, парфумована вода має концентрацію від 15% до 20%, а туалетна – найнижчу, приблизно від 5% до 15%. Ознайомлення з цими концентраціями має вирішальне значення для з'ясування сили і характеру аромату.

Придатність для різних випадків

Парфуми, відомі своєю стійкістю та інтенсивністю, є сприятливим вибором для офіційних заходів та вечірнього вбрання. Парфумована вода пропонує універсальність, підходить як для денного, так і для вечірнього використання, в той час як туалетна вода використовується для повсякденних потреб.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми та вибрати хороший аромат.

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