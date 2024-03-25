Які парфуми більше підходять блондинкам, а які- брюнеткам: відповідь здивує

Існує поширена думка, що колір волосся може допомогти у виборі парфумів. Блондинкам нібито пасують легкі квіткові аромати, а брюнеткам – насичені східні композиції. Чи дійсно це так?

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З одного боку, у цьому твердженні є частка правди.

Світловолосі дівчата часто асоціюються з легкістю та свіжістю. Тому їм дійсно можуть підходити легкі, цитрусові аромати з нотами лимона, лайма, м'яти, вершкового сандалу.

часто асоціюються з легкістю та свіжістю. Тому їм дійсно можуть підходити з нотами лимона, лайма, м'яти, вершкового сандалу. Брюнетки ж, навпаки, сприймаються як більш пристрасні та загадкові особистості. Їм можуть імпонувати важчі, східні аромати з пряними, солодкими та ванільними нотами, наприклад, карамель, пачулі, троянда.

Про це пише Радіотрек.

Проте, не варто сліпо слідувати стереотипам.

Характер та особистість не завжди відповідають кольору волосся. Сильна та вольова блондинка може з радістю носити бергамот та цитрусові ноти, а тендітна брюнетка – насолоджуватися ванільним шлейфом.

Сильна та вольова блондинка може з радістю носити бергамот та цитрусові ноти, а тендітна брюнетка – насолоджуватися ванільним шлейфом. Важливо обирати парфуми, які підкреслюють вашу індивідуальність і доповнюють ваш образ. Не бійтеся експериментувати та пробувати нові аромати.

Не бійтеся експериментувати та пробувати нові аромати. Сприйняття запахів – це дуже суб'єктивна річ. Те, що подобається одній людині, може не подобатися іншій. Не орієнтуйтеся лише на думки інших людей.

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Пам'ятайте, найкращий парфум – це той, який вам подобається!

Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати парфуми:

Прийдіть в магазин парфумерії з гарним настроєм.

Не тестуйте більше 5-7 ароматів за один раз.

Нанесіть трохи парфумів на зап'ястя або за вухо.

Почекайте 10-15 хвилин, щоб аромат розкрився.

Прогуляйтесь по магазину, щоб відчути, як аромат поєднується з вашим запахом тіла.

Не купуйте парфуми одразу. Візьміть пробник і поносіть його протягом дня.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми та вибрати хороший аромат.

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