Які парфуми більше підходять блондинкам, а які- брюнеткам: відповідь здивує
Існує поширена думка, що колір волосся може допомогти у виборі парфумів. Блондинкам нібито пасують легкі квіткові аромати, а брюнеткам – насичені східні композиції. Чи дійсно це так?
З одного боку, у цьому твердженні є частка правди.
- Світловолосі дівчата часто асоціюються з легкістю та свіжістю. Тому їм дійсно можуть підходити легкі, цитрусові аромати з нотами лимона, лайма, м'яти, вершкового сандалу.
- Брюнетки ж, навпаки, сприймаються як більш пристрасні та загадкові особистості. Їм можуть імпонувати важчі, східні аромати з пряними, солодкими та ванільними нотами, наприклад, карамель, пачулі, троянда.
Про це пише Радіотрек.
Проте, не варто сліпо слідувати стереотипам.
- Характер та особистість не завжди відповідають кольору волосся. Сильна та вольова блондинка може з радістю носити бергамот та цитрусові ноти, а тендітна брюнетка – насолоджуватися ванільним шлейфом.
- Важливо обирати парфуми, які підкреслюють вашу індивідуальність і доповнюють ваш образ. Не бійтеся експериментувати та пробувати нові аромати.
- Сприйняття запахів – це дуже суб'єктивна річ. Те, що подобається одній людині, може не подобатися іншій. Не орієнтуйтеся лише на думки інших людей.
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Пам'ятайте, найкращий парфум – це той, який вам подобається!
Ось кілька порад, які допоможуть вам вибрати парфуми:
- Прийдіть в магазин парфумерії з гарним настроєм.
- Не тестуйте більше 5-7 ароматів за один раз.
- Нанесіть трохи парфумів на зап'ястя або за вухо.
- Почекайте 10-15 хвилин, щоб аромат розкрився.
- Прогуляйтесь по магазину, щоб відчути, як аромат поєднується з вашим запахом тіла.
- Не купуйте парфуми одразу. Візьміть пробник і поносіть його протягом дня.
Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми та вибрати хороший аромат.
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