Для трьох знаків зодіаку жовтень може бути небезпечним: ось що на них чекає

У жовтні розташування зірок на небі буде дуже динамічним. Тому, як прогнозують астрологи, деякі знаки зодіаку виявляться під особливою загрозою. Їх чекатимуть небезпеки, але їх можна уникнути, якщо добре підготуватися.

Лев

Жовтень може принести Левам великі зміни у соціальній конфігурації. Навколо уродженців знаку є люди, котрі явно хочуть їм нашкодити. Левам слід уважно стежити за діями тих, з ким вони спілкуються останнім часом. Плітки, наклеп – все це може зіпсувати репутацію Левів та відштовхнути від них інших людей.

Козеріг

Козеріг, зациклений на роботі, може вважати, що якщо у нього все добре, то й інші це цінують. Немає нічого більш далекого від правди. У жовтні можуть виникнути непередбачені ситуації на роботі, коли Козерога звинувачуватимуть у чужих помилках, хоч це буде не його вина. Тому йому не можна втрачати пильності на мить – це допоможе уникнути серйозних проблем.

Риби

Рибам, відомим своєю дещо наївною вірою в людей, загрожують великі неприємності. Їм доведеться ретельно замислитися над тим, чи дійсно люди в їхньому найближчому оточенні заслуговують на їхню довіру і чи варто їм допомагати. У жовтні Риби можуть зіткнутися з дилемою, чи простягнути руку допомоги іншим. Рішення необхідно ретельно обміркувати, адже Риби можуть стати жертвою своєї довірливості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.