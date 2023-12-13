Тримайтеся від них подалі! Ці два знаки зодіаку – енергетичні вампіри

Деякі люди здатні буквально відбирати сили в оточуючих, що не залишається непоміченими. Після розмов з ними багато хто вшановує себе вичавленим, наче лимон.

За словами астрологів, це невипадково. Двох уродженців зодіакального кола вважають енергетичними вампірами. Йдеться про Скорпіонів та Раків.

Люди, народжені під цими знаками, намагаються домінувати у спілкуванні, провокують конфлікти чи навпаки тиснуть на жалість. Вони маніпулюють тими, хто знаходиться поруч, щоб використати у своїх інтересах. Але річ не тільки в цьому!

Скорпіон

Скорпіон, яким керує Плутон, відомий сильними емоціями та пристрастю. Уродженці знаку загадкові і мстиві: вони ніколи не пробачать кривднику і намагатимуться вдарити якомога болючіше, навіть якщо конфлікт був через дрібниці. До того ж, Скорпіони дуже підозрілі і постійно концентруються на всьому поганому в житті, чим буквально відбирають сили у оточуючих.

Рак

Рак, керований Місяцем, відрізняється вмінням співчувати та розділяти біль. Проте емоційна інтенсивність і примхливість уродженців знаку можуть призвести до ситуацій, у яких вони несвідомо "викачують" емоційну енергію інших.

Важливо!

Варто пам'ятати, що не кожен Скорпіон чи Рак буде емоційним вампіром – це тенденції, які можуть проявлятися чи ні в кожної людини.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.