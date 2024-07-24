Чи дійсно корисно приймати гарячий душ

UAportal підготував огляд плюсів та мінусів, пов'язаних із гарячими водними процедурами. Дізнайтеся про їх вплив на організм та на шкіру.

Плюси

Зняття м'язової напруги

Гарячий душ і ванна можуть сприяти розслабленню напружених м'язів та зменшенню болю. Також вони дають покращення кровотоку та зменшення напруженості, а в результаті підвищення гнучкості та усунення дискомфорту.

Поліпшення якості сну

Прийняття гарячого душу або ванни перед сном може знизити стрес та тривогу. Також це сприятиме більш глибокому та спокійному сну, розслаблюючи як розум, так і тіло.

Очищення шкіри

Пара від гарячих водних процедур може допомогти відкрити пори, сприяючи видаленню бруду зі шкіри. Цей ефект, що очищає, може допомогти запобігти появі акне і поліпшити загальний стан шкіри.

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Мінуси

Сухість шкіри

Використання гарячої води може призвести до виснаження природних масел у шкірі, внаслідок чого вона стає сухою і може виникнути подразнення. Тривалий вплив гарячої води може погіршити стан шкіри, наприклад, викликати екзему, а також призвести до зниження вологості шкірного покриву.

Погіршення стану здоров'я

Гарячий душ та ванна можуть загострити симптоми деяких захворювань, наприклад, підвищити кров'яний тиск або посилити проблеми із серцем. Підвищений рівень тепла може призвести до коливань серцевих скорочень.

Пошкодження волосся

Гарячий душ та ванна створюють загрозу пошкодження волосся. Оскільки висока температура і тривала дія можуть послабити волосяний стрижень, що призводить до сухості, ламкості та посіченості кінчиків.

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