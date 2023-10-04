Що принесе невдачу у жовтні? Не робіть ці п'ять речей за жодних обставин

Щомісяця ми зазнаємо різних випробувань, які можуть змінити нашу долю. За словами астрологів, у жовтні слід бути обережними з деякими видами діяльності, щоб не притягнути невдачі. Виявляється, є п'ять речей, які в жодному разі не можна робити.

Що приносить невдачу у жовтні? Білий одяг

Білий колір викликає позитивні асоціації. Однак у деяких ситуаціях із ним слід бути обережними. Виявляється, білий одяг здатний притягнути лиха у жовтні – у разі такого вибору можете бути впевнені, що доля підкине перешкоди.

Не варто подорожувати у жовтні

Деякі місяці не підходять, наприклад, для організації весілля, інші – для будь-яких поїздок. Хоча, як і раніше, можна скористатися гарною погодою, жовтень не найкращий час для тривалих подорожей. Якщо ви вирішите вирушити в дорогу, то повинні враховувати, що поїздка не матиме успіху і зіпсує ваші плани на наступну відпустку.

Не варто косити траву у жовтні

Косити траву у жовтні досить ризиковано. Якщо ви зробите це цього місяця, то маєте враховувати, що до кінця року у вас можуть виникнути фінансові проблеми. Вважається, що косіння трави у жовтні відрізає грошовий потік на наступні місяці. Якщо ви цього не хочете, краще перестрахуватися та не ризикувати.

У жовтні заборонено риболовлю

Риболовля асоціюється, перш за все, з літом, але шанувальники цього виду діяльності насолоджуються улюбленим заняттям і восени. На жаль, це досить ризиковано, оскільки може спричинити невдачі. Кожна нова риба, упіймана у жовтні, приносить ще один день нещасть. Тому, якщо не хочете зіткнутися з негараздами, відмовтеся від риболовлі.

У жовтні не можна купувати ковдри

Осінь асоціюється з теплим пледом, улюбленим чаєм та вечором з книгою чи фільмом. Однак у жовтні найкраще сховатися ковдрою, яка вже є вдома. Купівля нової може принести невдачу... у коханні. Вона віщує охолодження стосунків з коханою людиною та самотність. Отже, якщо ви пригледіли ковдру, зачекайте до листопада, щоб купити її.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.