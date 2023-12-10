Що подарувати різним знакам зодіаку на свята: астрологи розкрили секрети

Наближається Різдво, а разом із ним і Новий рік, коли прийнято радувати своїх близьких подарунками. Але іноді визначитися з вибором презенту дуже складно, і тоді на допомогу може прийти гороскоп. Астрологи розповіли, що порадує різні знаки зодіаку.

Овен

Овен буде радий подарунку, яким зможе правильно скористатися. Найкращий вибір комп'ютерні або настільні ігри, аксесуари для тренувань, квитки в подорож чи на велику вечірку.

Як для жінки-Овна, так і для чоловіка хорошим подарунком також стануть будь-які електронні гаджети, наприклад, фотоапарат, мобільний телефон, ноутбук, годинник і т.ін. Відмовтеся від покупки талісманів або різних різдвяних статуеток.

Телець

Тельці люблять отримувати оригінальні та розкішні подарунки, особливо обмеженого випуску. Ідеальним презентом для людей цього знаку зодіаку стане дорога косметика, прикраси та фотоальбоми.

Тельці також цінують комфорт, тому на Різдво їм можна подарувати квиток до СПА або навіть розслаблюючий СПА-набір у вигляді різних лосьйонів для ванн. Уродженці знаку не люблять дешевих речей, особливо штучних прикрас та речей ручної роботи.

Близнята

Близнята допитливі до світу і відкриті для нових викликів. Тому вони будуть раді освітнім подарункам у вигляді мовних курсів, головоломок, настільних ігор та навіть енциклопедій.

Окрім того, можна вибрати креативні подарунки. Наприклад, Близнята оцінять екзотичні подарунки – це можуть бути солодощі, парфумерія та прикраси. Електронні гаджети також підійдуть. Не купуйте Близнятам пилососи та книги – вони цього не оцінять.

Рак

Раки дуже емоційні та надають великого значення стосункам з близькими людьми. Тому ідеальним подарунком для них стане той, який вони зможуть використати вдома. Можна придбати набір для випікання печива, хліба чи зручний гамак.

Ще один подарунок, який сподобається людям-Ракам, – це колекційний подарунок. Це можуть бути конкретні види книг, щоденники, платівки улюбленого виконавця або будь-які прикраси. Раки не люблять сюрпризів, тому краще дарувати їм стандартні, нехитрі подарунки.

Лев

Подарунки для Левів мають підкреслювати їхній неповторний стиль. Ідеальний подарунок – набір для малювання, іменна ручка або ексклюзивний блокнот, у якому люди цього знаку зодіаку можуть записувати свої цілі.

Лев цінує розкіш та гарну якість. Тому подарунок має бути зроблений акуратно. Також варто красиво його загорнути та прикріпити листівку з різдвяними привітаннями. Левам не можна дарувати дешеві та звичайні речі, особливо якщо йдеться про побутову техніку.

Діва

Діви будуть раді практичному подарунку, особливо якщо його можна використовувати вдома. Якщо хочеться вибрати більш вишуканий подарунок, варто купити щось екологічне, наприклад, набір гарно упакованої кави або чаю.

Терези

Терези цінують у своєму житті гармонію, стабільність і красу. Тому подарунки мають бути візуально привабливими. Їх порадують декоративні скриньки, ялинкові іграшки або фарфорові статуетки.

Терезам також сподобаються ексклюзивні прикраси, парфумерія, шампанське та шоколад. Запрошення до ресторану або на вечірку також може стати ідеальним подарунком. Терези не люблять кітчевих подарунків, а також недбало виготовлених чи неестетично упакованих.

Скорпіон

Скорпіон буде радий подарунку, який розбудить його почуття. Ідеальним вибором стане квиток до квест-кімнати, де уродженці знаку зможуть повною мірою використати свої здібності для вирішення головоломок. Ще один чудовий подарунок для людей цього знаку зодіаку – книга.

Ніколи даруйте Скорпіонам стандартні подарунки як ящик для інструментів або кухонний набор. Краще замінити їх духами чи чуттєвою білизною.

Стрілець

Стрільці люблять подорожувати та грати в ігри з друзями. Тому варто придбати їм туристичні аксесуари, путівку, настільні ігри чи карти. Уродженці знаку також радітимуть квитку на велику вечірку, фотоапарату чи відеокамері.

Не варто купувати для них техніку зі складною інструкцією з експлуатації. Люди цих знаків зодіаку ненавидять технічні пояснення.

Козеріг

Козероги будуть раді функціональним і водночас оригінальним подарункам. Вони оцінять брендову косметику, побутову техніку чи елегантні прикраси. Художні фотографії, картини чи вишукані прикраси для дому також принесуть Козерогу багато радості.

Не варто купувати уродженцям знаку такі подарунки, як пластикові склянки або чашки, а також дешеві прикраси.

Водолій

Водоліям потрібен подарунок, який буде модним, незвичайним і відповідатиме світовим тенденціям, а отже, нешкідливим для навколишнього середовища та не тестованим на тваринах. Тому ідеальний подарунок – це, наприклад, електронні гаджети, натуральна косметика чи вишукані прикраси, які не обов'язково елітні.

Водолії не люблять звичайних, стандартних речей. Традиційні різдвяні прикраси їм теж не до смаку.

Риби

Риби оцінять подарунок, зроблений власноруч, адже при його виготовленні велике значення має уява. Шафка або шапка ручної роботи можуть порадувати людей цього знаку.

Уродженці знаку також будуть раді альбому улюбленого виконавця, екзотичним ароматам та живим рослинам. Камені або амулети також викличуть усмішку на їхньому обличчі. Риби не оцінять квитки на велику вечірку та побутову техніку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.