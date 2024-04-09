Що їсти для здоров'я очей: список продуктів

На здоров'я очей значною мірою впливають продукти, які ми споживаємо. UAportal розповів детальніше про те, як запобігати проблемам із зором за допомогою харчування.

Морква

Морква добре відома своїм зв'язком з покращенням зору завдяки високому вмісту бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Додавання моркви до раціону може допомогти зберегти здоров'я очей і запобігти погіршенню зору.

Сира морква є корисним і зручним перекусом. Щоб максимізувати користь моркви, її можна поєднувати з невеликою кількістю корисного жиру, оскільки вітамін А є жиророзчинним. Подумайте про те, щоб додати трохи хумусу до морквяних паличок, щоб отримати поживний і ситний перекус.

Зелень

Зелень, така як шпинат, капуста і салат, є чудовим джерелом лютеїну і зеаксантину – двох потужних антиоксидантів, які допомагають захистити очі від шкідливого світла і знижують ризик розвитку дистрофії жовтої плями і катаракти.

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Цю зелень можна включити в раціон, додаючи її до смузі, салатів, омлетів або супів, щоб отримати поживні речовини, корисні для очей. Злегка обсмаживши листяну зелень з часником та оливковою олією, можна створити гарнір, насичений необхідними вітамінами та мінералами.

Омега-3 жирні кислоти

Споживання продуктів, багатих на омега-3, таких як лосось, сардини, насіння чіа та волоські горіхи, може підтримати здоров'я очей, зменшуючи ризик сухості та вікової дегенерації жовтої плями.

Лосось на грилі можна додати до вечері, а насіння чіа – до ранкового йогурту або вівсянки для ситного та поживного сніданку. Перекусивши жменею волоських горіхів, ви зможете підвищити рівень споживання омега-3 протягом дня, а також покращити здоров'я очей.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

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