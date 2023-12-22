Що робити під час землетрусу: поради

UAportal підготував найважливіші поради щодо поведінки під час землетрусів. Подбайте про свою безпеку та знайти, що робити в екстреній ситуації.

Зберігайте спокій

Дуже важливо зберігати спокій. Паніка може ще більше загострити ситуацію. Негайно оцініть обстановку навколо себе і тримайтеся подалі від меблів, що можуть впасти.

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Вікна та важкі предмети

Під час землетрусу існує велика ймовірність того, що скло може розбитися або впасти. Щоб звести до мінімуму ризик отримання травм, тримайтеся подалі від вікон та важких предметів.

Укриття

Шукаючи укриття під час землетрусу, залишайтеся в приміщенні доти, доки не припиняться поштовхи. Сховайтеся під міцними меблями і твердо тримайтеся за них, поки тряска не зупиниться. Цей метод, відомий як "Падай, ховайся і тримайся", допомагає забезпечити максимальний захист.

Підготовка

Підготовка має вирішальне значення. Переконайтеся, що завжди під рукою є аварійний набір, що складається з найнеобхідніших речей, таких як вода, їжа, що не псується, засоби першої допомоги, ліхтарик і батарейки.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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