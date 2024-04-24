Що робити, аби дзеркало у ванній кімнаті не запотівало: корисні поради

Догляд за дзеркалом у ванній може бути складним завданням, але з цими практичними порадами це не повинно стати проблемою. UAportal розповідає, як зробити дзеркало у ванній кімнаті чистим та, аби воно не запотівало.

Крем для гоління

Нанесіть невелику кількість крему для гоління на чисту суху ганчірку і протріть нею дзеркало, а потім витріть надлишки крему іншою чистою сухою ганчіркою. Важливо переконатися, що дзеркало повністю сухе і чисте перед використанням крему для гоління, щоб забезпечити максимальну ефективність.

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Оцет і вода

Змішайте рівні частини оцту і води в пульверизаторі, потім розпиліть розчин на дзеркало і протріть його сухою чистою ганчіркою. Оцет діє як засіб проти запотівання, запобігаючи утворенню конденсату на дзеркалі.

Використання фена

Увімкніть фен на найнижчу температуру і просушіть поверхню дзеркала теплим повітрям протягом декількох секунд, ефективно запобігаючи запотіванню.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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