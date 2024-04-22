Як створити власний зволожувач повітря: корисні лайфхаки

У спекотні літні дні боротьба з гнітючою задухою стає першочерговим завданням. Хоча імпровізований зволожувач не може знизити температуру, він може запропонувати перепочинок від перегріву і забезпечити комфорт серед палючої спеки. UAportal розповідає про те, як самому створити зволожувач повітря.

Ось що вам знадобиться:

1. Пластикова пляшка (оберіть об'єм, який відповідає вашим потребам)

2. Комп'ютерний вентилятор (відомий як кулер)

3. Скотч

4. Ніж або ножиці

Читайте також: Місячне дихання допоможе заснути тим, хто має проблеми: як це працює

Тепер занурмося в процес:

1. Почніть з безпечного видалення шийки пластикової пляшки за допомогою ножа або ножиць. Зробіть кілька невеликих отворів у верхній частині пляшки.

2. Тимчасово закріпіть комп'ютерний вентилятор скотчем на місці видаленого горлечка пляшки. Переконайтеся, що він закріплений надійно.

3. Наповніть пляшку водою, стежачи за тим, щоб рівень води залишався нижче створених раніше отворів.

Щоб запустити пристрій в дію, просто підключіть вентилятор до джерела живлення. Насолоджуйтесь миттєвим полегшенням і оздоровленням атмосфери, які дарує це бюджетне рішення.

Нагадаємо, ми вже писали, одяг з якої тканини краще носити влітку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !