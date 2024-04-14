Місячне дихання допоможе заснути тим, хто має проблеми: як це працює

Стрес, хвилювання чи просто внутрішній неспокій - багато причин можуть заважати нам спати вночі. Перерахунок овець, прослуховування заспокійливої музики чи читання книги – все це не завжди допомагає.

Але не варто впадати у відчай, оскільки існує простий метод, який може допомогти вам швидко заснути - "місячне дихання", пише видання Fit for fun.

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Що таке "місячне дихання"?

"Місячне дихання" - це японська техніка дихання, яка також використовується в йозі. Її назва походить від того, що вона заспокоює розум і тіло, подібно до того, як місяць заспокоює ніч.

Як працює "місячне дихання"?

Ляжте або сядьте зручно. Закрийте праву ніздрю вказівним і середнім пальцями правої руки. Глибоко і повільно вдихніть через ліву ніздрю. Повільно видихніть через ліву ніздрю. Повторіть 3 чи 4 рази протягом 5-10 хвилин.

Як "місячне дихання" допомагає заснути?

Ліва ніздря пов'язана з парасимпатичною нервовою системою, яка відповідає за розслаблення. Глибоке дихання через ліву ніздрю стимулює парасимпатичну нервову систему, що призводить до розслаблення тіла і розуму.

"Місячне дихання" також може допомогти вам протягом дня. Якщо ви відчуваєте втому і вам потрібна енергія, закрийте ліву ніздрю і глибоко дихайте через праву. Це "сонячне дихання" допоможе вам зарядитися бадьорістю.

Потрібно трохи практики, щоб оволодіти "місячним диханням". Не впадайте у відчай, якщо у вас не вийде з першого разу. Продовжуйте практикувати, і ви зможете засинати протягом кількох хвилин.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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