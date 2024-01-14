Як заснути за лічені хвилини: 5 перевірених способів

Якісний сон важливий для нашого фізичного та психічного здоров'я. Зокрема, гарний відпочинок поліпшує не лише ваш емоційний стан протягом дня, але й продуктивність.

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Про те, як поліпшити сон, розповіло видання CNN. Експерти навели чотири способи, які допоможуть вам у цій нелегкій задачі.

Створіть графік сну та дотримуйтесь його:

За словами клінічного психолога та експерта зі сну Майкла Гранднера, регулярність є ключем до здорового сну. Тому важливо просинатися в один і той самий час, навіть у вихідні.

"Мозку подобається регулярність і передбачуваність", – сказав він.

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Уникайте певної їжі та напоїв перед сном:

Алкоголь може заспокоїти, але він утримує людину на легших стадіях сну. Тоді як тілу потрібно пройти всі три стадії сну, а саме легкий сон, фазу швидкого сну і глибокий сон.

Дотримуйтесь гігієни сну:

Ефективна гігієна сну включає усунення синього світла (екран пристроїв), шуму, підтримка релаксаційних практик, а саме розслабляючих ван та заняття йогою. Також важливо, аби спальна кімната була прохолодною.

Зробіть спальню "священною":

Ліжко повинно бути призначеним тільки для сну та сексу. Не працюйте та не грайте з дітьми в ліжку. Це потрібно для того, щоб ваш мозок асоціював ліжко лише зі спокоєм та відпочинком.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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