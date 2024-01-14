Як заснути за лічені хвилини: 5 перевірених способів
Якісний сон важливий для нашого фізичного та психічного здоров'я. Зокрема, гарний відпочинок поліпшує не лише ваш емоційний стан протягом дня, але й продуктивність.
Про те, як поліпшити сон, розповіло видання CNN. Експерти навели чотири способи, які допоможуть вам у цій нелегкій задачі.
Створіть графік сну та дотримуйтесь його:
За словами клінічного психолога та експерта зі сну Майкла Гранднера, регулярність є ключем до здорового сну. Тому важливо просинатися в один і той самий час, навіть у вихідні.
"Мозку подобається регулярність і передбачуваність", – сказав він.
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Уникайте певної їжі та напоїв перед сном:
Алкоголь може заспокоїти, але він утримує людину на легших стадіях сну. Тоді як тілу потрібно пройти всі три стадії сну, а саме легкий сон, фазу швидкого сну і глибокий сон.
Дотримуйтесь гігієни сну:
Ефективна гігієна сну включає усунення синього світла (екран пристроїв), шуму, підтримка релаксаційних практик, а саме розслабляючих ван та заняття йогою. Також важливо, аби спальна кімната була прохолодною.
Зробіть спальню "священною":
Ліжко повинно бути призначеним тільки для сну та сексу. Не працюйте та не грайте з дітьми в ліжку. Це потрібно для того, щоб ваш мозок асоціював ліжко лише зі спокоєм та відпочинком.
Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.
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