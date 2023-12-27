Що робити, аби в гардеробі весь час приємно пахло: 4 лайфхаки

Збереження приємного аромату одягу може бути непростим завданням, особливо після кількох днів зберігання в шафі. Однак за допомогою простих прийомів, які підготував UAportal, ви можете зробити так, щоб ваш одяг пахнув приємно довше.

1. Використовуйте залишки парфумів

Не дозволяйте останнім краплям ваших улюблених парфумів пропасти даремно. Замість того, щоб викидати флакон, відкрутіть його і покладіть на дно шафи. З часом ваші блузки та сукні вберуть тонкий аромат.

2. Аромат лаванди

Хоча лаванда широко відома як засіб від молі, вона також має чудовий аромат. Зберіть свіжу лаванду і зв'яжіть її в невеликі пучки. Розвісьте їх у добре провітрюваному приміщенні, щоб вони висохли, а потім покладіть лаванду у свій гардероб. Стійкий аромат зберігатиметься протягом усіх зимових місяців.

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3. Створіть суміш спецій

Спеції призначені не тільки для приготування їжі, вони також можуть покращити запах у вашому гардеробі. У відкритій мисці або банці змішайте гвоздику, палички кориці, зірочки анісу та сушену апельсинову цедру. Покладіть цю ароматну суміш до шафи.

4. Рис та кава

Два основних кухонних продукти, рис і кава, можуть допомогти усунути неприємні запахи. Просто поставте чашку з рисом або кавою у шафу, і ці сипучі продукти ефективно поглинуть будь-які небажані запахи, залишаючи ваш одяг свіжим і чистим.

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