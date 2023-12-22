Як усунути неприємний запах з одягу без повторного прання: Дієві лайфхаки

Підтримувати одяг чистим і свіжим іноді буває непросто. Однак UAportal підготував дієві лайфхаки, які допоможуть вам швидко та ефективно усунути неприємні запахи, не вдаючись до повторного прання.

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Розуміння причини неприємного запаху

Неприємні запахи на одязі можуть виникати з різних причин. Найпоширеніший фактор – це коли одяг затримується в шафі протягом тривалого періоду. Крім того, неякісне прання, залишки поту або вологість можуть призвести до того, що одяг буде пахнути не так, як хотілося б.

Крім того, винуватцем неприємного запаху може бути брудна пральна машина. Тому дуже важливо приділяти увагу як гігієні пральної машини, так і правильному сушінню одягу.

Ефективні стратегії боротьби з неприємними запахами

1. Охолоджуйте одяг

Лайфхак полягає в тому, що ви кладете одяг, який неприємно пахне, будь то футболка чи джемпер, у поліетиленовий пакет і зберігаєте його в холодильнику. Холодне середовище творить чудеса, освіжаючи і нейтралізуючи будь-які неприємні запахи з тканини.

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2. Використовуйте тепло від прасування

Ще один корисний трюк – попрасувати смердючий одяг. Піддаючи одяг нагріванню під час прасування, ви можете ефективно нейтралізувати небажаний запах. Не забудьте пропрасувати одяг кілька разів, щоб досягти максимального результату.

3. Усуньте запах поту

Якщо запах викликаний саме потом, можна спробувати використати саліциловий або звичайний спирт. Налийте невелику кількість в розпилювач і акуратно розпиліть його на уражений одяг, щоб усунути небажаний запах.

4. Підвищити свіжість білизни

Під час прання варто додати кілька крапель соснової олії до прального порошку. Ця добавка допомагає наповнити приємним ароматом щойно випраний одяг, відновлюючи його свіжість.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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