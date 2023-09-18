Чотирьом знакам зодіаку не пощастить восени 2023: на них чекає важкий період

Осінь не буде прихильна до всіх знаків зодіаку – деяким найближчими місяцями необхідно бути дуже обережними, щоб уникнути безлічі проблем. Якщо ви плануєте важливі інвестиції або зміну роботи, хочете запросити на побачення когось або зробити пропозицію, перевірте, чи не потрапили до цього списку.

Риби

Рибам, які довго чекали слушного моменту, щоб змінити роботу або відкрити власну компанію, варто почекати. Несприятливе розташування небесних тіл принесе невдачі у професійній сфері. Ваш проєкт може не спрацювати або ви не знайдете пропозицію, яка приверне вашу увагу на ринку праці.

Козеріг

Осінь для Козерогів виявиться вкрай несприятливою у сфері почуттів. У стосунках це не найкращий час для заручин чи рішення жити разом. Самотнім людям варто утримуватися від нових стосунків, інакше вони принесуть лише розчарування.

Близнюки

Відмовтеся від будь-яких інвестицій, особливо від тих, які вимагатимуть великої суми грошей. Несприятливе розташування зірок означає, що вас можуть обдурити. Не приймайте поспішних рішень та користуйтесь порадами перевірених людей.

Лев

Для Левів осінь – час, щоб зосередитися на собі та саморозвитку. Будь-які спроби покращити поточні стосунки або розпочати нові можуть закінчитися любовним провалом. Коли ви увійдете в наступний сезон і з новою дозою енергії, на вашому горизонті з'явиться потрібна людина.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.