Чотири знаки зодіаку чекає золотий час до 8 жовтня: потрібно виконати тільки одну умову

Найближчі дні матимуть особливе значення для чотирьох знаків зодіаку – на них чекає золотий час, коли заповітні мрії можуть справдитися. У них з'явиться багато можливостей змінити своє життя на краще.

Позитивну енергію принесуть астрологічні явища, у тому числі: з'єднання Місяця з Юпітером та Ураном, а також початок періоду метеорного дощу Оріоніди. Тому чотирьом уродженцям зодіакального кола обіцяють великий успіх у фінансових справах та коханні. Однак доля може бути мінливою, тому навіть обрані повинні виконати одну важливу умову, щоб їхній успіх спрацював.

Телець

На Тельців чекає "золотий" тиждень у сфері фінансів – буде безліч досягнень, успіхів та несподіваних бонусів. Зірки підказують, що умовою удачі є надзвичайно пильний погляд на числа. Вони покажуть Тельцю найкращі можливості та приведуть його до справжнього багатства.

Терези

Терези можуть скористатися силою золотого тижня, якщо проявлять сильну волю. Цього тижня вони повинні відмовитися від своєї шкідливої залежності або звички. Тільки так доля вкаже шлях до успіху, багатства та здійснення мрії. Будуть й інші незмірні переваги. У самотніх Терезів з'явиться шанс на велике кохання.

Стрілець

Стрілець швидко помітить, що починається його золотий тиждень. Кожен день приноситиме йому перемоги та нагороди. Щоб зберегти успіх, уродженцям знаку слід перестати скаржитися. Кожне негативне слово чи висловлений сумнів призведе до втрати колишнього блага. Тільки позитивний настрій урятує ситуацію.

Водолій

Тепер Водолій має шанс втілити в життя деякі зі своїх мрій. Золотий тиждень скоро принесе багато приємних сюрпризів, у тому числі реальний прибуток у фінансах. Процвітання збільшуватиметься з кожним днем за умови, що Водолій поділиться ним з іншими. Зберігання всього при собі занапастить його швидше, ніж доля дозволить йому розбагатіти. Це може бути важким випробуванням.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.