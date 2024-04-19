Чим Марс зацікавив NASA: 5 неймовірних фактів про планету

Марс – невелика червона планета, розташована між Землею та Юпітером. UAportal підготував 5 найцікавіших фактів про нього.

Обертання планети

Марс -– четверта планета Сонячної системи, розташована в середньому на відстані 228 млн км від Сонця. Він має більш витягнуту орбіту, ніж Земля. Ексцентрик обертання Марса навколо Сонця становить понад 40 мільйонів.

Супутники

Марс супроводжують два невеликих природних супутники – Фобос і Демос. Їхні розміри становлять 26 і 13 км відповідно.

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Температура

Температура на поверхні Марса коливається від -128 °C до +20 °C на екваторі опівдні. Завдяки дуже розрідженій атмосфері та слабкому магнітному полю сонячне випромінювання вільно проникає з поверхні планети. Тому існування навіть найпростіших форм життя на поверхні Марса малоймовірне.

Чому червоний

Пил покриває майже всю поверхню Марса. Оксид заліза надає планеті червоного кольору. Крім того, на Марсі може бути досить велика кількість води. На поверхні були знайдені висохлі русла річок і льодовики.

Дні на Марсі

Марсіанський рік майже вдвічі довший за земний і становить 780 днів. А от доба на Червоній планеті майже така ж, як і на нашій – 24 години і 37 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Місяці хочуть побудувати залізницю, яка з'єднуватиме різні місцеві бази.

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