Чохли з кактуса для iPhone: Що відомо про новинку від OtterBox

Компанія OtterBox викликала справжній фурор на виставці CES 2024, представивши нові інноваційні чохли для iPhone. UAportal розповів, що відомий своїми захисними конструкціями, OtterBox представив нову лінійку чохлів під назвою Symmetry Series Cactus Leather Cases.

Ключовою особливістю цієї нової серії є використання кактусової шкіри в якості основного матеріалу. Ця екологічно чиста альтернатива забезпечує м'яку текстуру чохлів, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Як пояснюють в OtterBox, кактусова шкіра, що використовується в цих чохлах, походить з виду нопаль. Варто зазначити, що виробництво кактусової шкіри потребує значно ресурсів у порівнянні з традиційною шкірою.

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Надійність

OtterBox гарантує, що чохли з кактусової шкіри серії Symmetry забезпечують надійний захист завдяки посиленим кутам, спеціально розробленим для поглинання ударів. Чохли мають збільшені краї для камери.

Екологічність

Зважаючи на екологічність, OtterBox використовує кактусову шкіру, демонструючи, як інноваційні матеріали можуть бути інтегровані в повсякденні продукти. Особливістю цього матеріалу є те, що він дозволяє збирати зрілі опунції, в той час, як решта кактуса продовжує процвітати і плодоносити, посилюючи екологічність цих чохлів для iPhone.

Ціна та коли очікувати

Шанувальникам OtterBox, які з нетерпінням чекають на ці унікальні чохли, не доведеться довго чекати. Перший чохол для iPhone зі шкіри кактуса планується випустити на ринок наступної весни. За ціною $60, споживачі зможуть насолодитися поєднанням екологічності, стилю та надійного захисту, які постійно пропонує OtterBox.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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