Витатимуть у хмарах! Три знаки зодіаку знайдуть кохання у травні

Травень 2024 року виявиться доленосним для трьох уродженців зодіакального кола, які зустрінуть справжнє кохання. За словами астрологів, почне частіше битися серце Овнів, Левів та Водоліїв. Ось що на них чекає!

Овен

Овни несподівано закохаються, причому це буде людина з кола спілкування, якого вони раніше вважали другом. Буквально одна зустріч переверне їхнє життя – спалах почуттів буде таким бурхливим, що уродженці знаку зовсім втратить голову. З'ясується також, що всі забобони були абсолютно хибними. Раніше Овнів спеціально ввели в оману і не розповіли всієї правди про нинішнього обранця.

Лев

Леви зрозуміють, що людина, з якою вони давно знайомі, – насправді кохання всього їхнього життя. Це штовхне їх на рішучі дії. Якщо ви досі не робили жодних серйозних заяв, травень стане найкращим місяцем, щоб уперше сказати "Я люблю тебе". Це також добрий час, щоб разом спланувати своє майбутнє. Однак зірки вказують, що не варто виставляти напоказ своє кохання на публіці.

Водолій

Водолії знову закохаються в людину, з якою були у стосунках у минулому. Вони відчують метеликів у животі та не зможуть встояти перед поривом. Зірки не сумніваються, що за таке кохання варто боротися. Тому Водоліям не варто боятися своїх почуттів, а краще відкрити новий досвід. Тим більше, що уродженцям знаку обіцяють велике щастя у травні.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.