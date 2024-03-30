Будьте обережні! Названо знаки зодіаку, які є маніпуляторами у коханні

Багато хто стикався з маніпуляціями та обманом у стосунках, і астрологи стверджують, що велику роль у цьому відіграє знак зодіаку. Найчастіше грають на почуттях партнерів Раки, Скорпіони, Риби та Близнюки.

Раки та Скорпіони

Про невтішний (хоч і цілком заслужений) "рейтинг" Скорпіона чули багато, але схожими рисами володіє і його "колега" за стихією Води – Рак. Обидва знаки представляють емоційну сферу життя. Вони вміють читати людей як відкриту книгу, чому допомагає їхня унікальна інтуїція.

На жаль, вони зловживають своїм чутливим потенціалом для маніпуляції. А оскільки вони зазвичай не є майстрами спілкування, можуть торкнутися найчутливішої точки свого партнера, просто щоб швидко показати свою правоту.

Риби та Близнюки

Хоча це надзвичайно привабливі знаки, які часто виділяються в суспільстві, у них є одна цікава спільна риса – прагнення швидше втекти. Щойно у стосунках стає трохи складніше, і початковий викид ендорфінів змінюється буденністю, вони йдуть на обман.

І Риби, і Близнюки люблять свободу, а ефемерність – їхнє друге ім'я. Вони часто потребують нових стимулів. Якщо їхній партнер не любитель спонтанних поїздок у гори або просто потребує більшої стабільності – він, на жаль, може досить швидко зникнути з їхніх планів на майбутнє.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.