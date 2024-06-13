Самые завистливые знаки зодиака Телец, Близнецы, Дева и Рыбы

Деякі люди постійно заздрять успіху всіх довкола і вважають, що вони самі гідні більшого. За словами астрологів, йдеться про Тельців, Близнюків і Дів.

Телець

Тельці вважаються одним із найбільш заздрісних знаків зодіаку. Більшість часу вони заздрять гарній квартирі, машині, дорогому одязі знайомих замість того, щоб робити щось самим. Причому вони цього не приховують. Вони відкрито скажуть чи покажуть, що заздрять.

Близнюки

Близнюки найчастіше заздрять не вашому матеріальному стану, а соціальній ролі. Уродженці знаку люблять бути в центрі уваги, всі помічають, якщо їх "затьмарити" - вони будуть дуже незадоволені. Близнюки хочуть бути найпопулярнішими – і заради успіху готові на підлості.

Діви

Діви найчастіше заздрять успіхам інших у професійній сфері. Вони кар'єристи і завжди хочуть обійняти вищу посаду, ніж інші. Уродженці знаку прагнуть бути кращими і зроблять все, щоб досягти цього. Іноді вони розуміють, що, можливо, хтось інший краще за них, але ніколи цього не покажуть.

Риби

Будьте обережні, знайомлячи Риб зі своїм новим коханням. Уродженці цього знаку зодіаку заздрять щастю чи стосункам інших. Їм подобається бути "стражденцями", коли інші жаліють їх, бо у них немає другої половинки. Вони часто схильні використовувати щастя інших, щоб говорити про свої невдачі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.