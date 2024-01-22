Буде завжди на першому місці! Названо знаки зодіаку серед чоловіків, які дуже прив'язані до матері

Багато жінок мріють побудувати гармонійні стосунки, але їхні очікування не виправдовуються. Буває так, що чоловіки на перше місце у житті ставлять матір, а не обраницю, більше того – постійно їх порівнюють. За словами астрологів, йдеться про Тельців, Раків, Дів і Скорпіонів.

Телець

Чоловіки-Тельці не бачать світу за межами своєї матері – не чекайте, що це колись зміниться. У всіх сенсах вона для них найкраща і найважливіша, її думка священна. Незважаючи на те, що минуло багато років відтоді, як Телець виріс, його мати, як і раніше, поводиться з ним як з маленькою дитиною. Вона робить все, щоб побалувати його та виконати бажання.

Рак

Рака практично неможливо розлучити з матір'ю. Довгі та часті телефонні розмови є стандартними. Не дивуйтеся, якщо він частіше розмовляє зі своєю матір'ю, ніж із вами. У результаті мати Рака знає все, що з ним відбувається. Швидше за все, він також докладно розповість їй, що відбувається у ваших стосунках.

Діва

Діва не може або навіть не хоче перерізати "пуповину". Такому чоловікові завжди потрібна порада матері, але з тим самим успіхом він міг би звернутися за порадою і до вас. Вступаючи у стосунки з Дівою, чекайте на часті візити свекрухи. Деякі з них будуть украй несподіваними, адже через якийсь час з'ясується, що ключі від вашої квартири є у матері чоловіка.

Скорпіон

Перш ніж вступати у стосунки з чоловіком цього знаку зодіаку, ви повинні бути готові, що він постійно порівнюватиме вас з матір'ю. Чекайте на жорстку критику, але остерігайтеся поганих слів на адресу свекрухи: вона, швидше за все, дізнається про все, що ви сказали. У найгіршому випадку ваші стосунки закінчаться, і ви наживете двох нових ворогів.

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