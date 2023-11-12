Великий успіх чи сльози? Гороскоп на молодик 13 листопада для всіх знаків зодіаку

Молодик у листопаді 2023 року пройде під знаком Скорпіона. Він домінуватиме над усіма іншими, тому багатьом у цей час доведеться нелегко. Дізнайтесь, що чекає саме на вас!

Овен (21.03-19.04)

Овен буде надзвичайно чарівним. Він точно знає, що робити, щоб справити на когось гарне враження. Уродженці знаку доб'ються всього, чого хочуть, удача буде на їхньому боці.

Телець (20.04-20.05)

Телець буде дуже прагматичний. Він захоче реалізувати давній план і заради цього піде по головах. Але йому треба бути обережним – вороги теж не сплять.

Близнюки (21.05-20.06)

Близнюки будуть роздратовані та нерішучі. Вони не зможуть ухвалити найпростіші рішення, що призведе лише до розчарування. Уродженцям знаку загрожують конфлікти з близькими та проблеми на роботі.

Рак (21.06-22.07)

Рак буде дуже чутливим і підтримає всіх, хто цього потребує. Однак він не повинен забувати і про власні потреби. Тільки правильно збалансувавши бажання, уродженці знаку досягнуть успіху.

Лев (23.07-22.08)

Лев буде емоційно нестабільним. Він спочатку діятиме, а потім думатиме, що завдасть йому серйозних неприємностей. Щоб цього уникнути, слід не керуватися своїми почуттями, а двічі обмірковувати кожне рішення. В іншому випадку будуть великі проблеми.

Діва (23.08-22.09)

Діва зіткнеться з випробуванням, яке підкине їй доля. Уродженці знаку чудово впораються з труднощами, якщо проявлять розуміння. Без цього буде складно зорієнтуватись у ситуації.

Терези (23.09-22.10)

Терези будуть ще більш нерішучі, ніж зазвичай. Доля вимагатиме ухвалення певних рішень – і тоді уродженці знаку замкнуться у собі. Можливо, варто попросити підтримки у когось

Скорпіон (23.10-.21.11)

Скорпіон почуватиметься як риба, викинута з води. Уродженцям знаку треба взяти себе в руки і рухатися вперед із високо піднятою головою. Завдяки цьому кар'єра набере обертів, а особисте життя процвітатиме.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільці зазнають маси почуттів. Їм доведеться терміново змінювати плани через непередбачені події, і тільки від них залежить, яким буде результат. Це добрий день для роздумів.

Козеріг (22.12-19.01)

Козеріг повірить у свої здібності та вирішить залишити позаду те, що було, сміливо рухаючись уперед. Він зрозуміє, як багато токсичних людей навколо нього, і усвідомить, що йому не обов'язково відповідати їм, достатньо бути самим собою.

Водолій (20.01-18.02)

Водолій чудово почуватиметься, всі комплекси та проблеми забудуться. Це надасть йому впевненості у собі та змусить повірити у свої сили. Незалежно від того, чого він вирішить досягти, він досягне мети.

Риби (19.02-20.03)

Риби будуть плаксивими. Навіть якщо їх ніщо не засмутить, вони хвилюватимуться на кожному кроці. Їм це потрібно, щоб дати вихід усім емоціям, які досі збиралися всередині них. Молодик у Скорпіоні – ідеальний час для такого очищення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.