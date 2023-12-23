Великий успіх чи випробування? Китайський гороскоп на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

До Нового року 2024 залишилося не так багато часу – і астрологи стверджують, що вже можна сміливо будувати плани з огляду на положення зірок. Не варто забувати і про гороскоп, який підкаже, що принесе саме вам Дерев'яний Дракон.

Щур

Рік Дракона буде надзвичайно сприятливим для Щура. Це час особистісного розвитку, самореалізації та гарних змін. У Щура є шанс отримати підвищення по службі або відкрити власну справу. У 2024 році він зможе розраховувати на підтримку друзів та зустріне багато нових людей. Серед них може бути партнер на все життя.

Бик

У новому році Бик зосередиться на собі та дізнається, що таке здоровий егоїзм. Удача буде на його боці. З'являться нові можливості для розвитку, якими він має скористатися. Це буде напружений час, але пізніше ви будете добре винагороджені.

Тигр

На Тигра чекає безліч змін. Рік Дракона буде сповнений не лише приємних сюрпризів, а й випробувань. Не виключено, що хтось із близьких захоче скористатися вашою добротою. Людям, народженим під знаком Тигра, слід бути обережними і не боятися відмовлятися від дружби, яка їм на шкоду.

Кролик

Кролик має багато планів на 2024 рік. Однак йому не слід кидатися робити все одразу. Метод невеликих кроків – непоганий шлях для нього. Він зможе спокійно планувати майбутнє та обирати правильний напрямок.

Дракон

Дракон відчує, що настав його час. Він отримає силу діяти, відчує мотивацію і рішучість досягти своєї мети. Творчість та енергія супроводжуватимуть його більшу частину часу. Не бійтеся ризикувати, адже все вказує на те, що ваші мрії збудуться.

Змія

Змія має зосередитись на житті тут і зараз. Досі вона жила минулим, настав час це змінити. У рік Дракона на неї чекає багато приємних сюрпризів. Зосередьтеся на перевагах, а не недоліках. Нові враження можуть принести вам багато хорошого.

Кінь

У 2024 році Кінь зосередиться на стосунках із сім'єю та друзями. Останні місяці він був зайнятий на роботі та нехтував спілкуванням з близькими. Зірки радять зосередитися на тому, що зараз найважливіше.

Вівця/Коза

Коза почуватиме себе втомленою. В останні місяці рутина позначилася на ній. Рік Дракона – гарний час, щоби щось змінити. Можливо, нова робота чи переїзд?

Мавпа

Останнім часом Мавпа багато подорожувала, але рік Дракона буде часом стабільності та серйозних планів. Можливо, що на горизонті з'явиться той, хто назавжди вкраде серце людини, народженої під знаком Мавпи.

Півень

У рік Дракона у Півня з'явиться незвичайна здатність поєднувати людей і гасити конфлікти. Багато людей проситимуть у нього поради та підтримки. У людини, народженої під знаком Півня, складеться враження, що вона має виконати важливу місію.

Собака

У 2024 році терпіння Собаки може зазнати випробування. Їй належить ухвалити багато важких рішень. Не виключено, що вона розірве деякі зв'язки та дізнається, хто справжні друзі.

Свиня

Свиня дуже багато присвячувала себе іншим, нехтуючи власними справами. На рік Дракона їй слід зберігати баланс. Добре, що друзі знають, що можуть розраховувати на вас. Однак не забувайте у всьому цьому про себе.

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