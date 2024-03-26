Блокнот у Windows 11 отримав функцію перевірки орфографії: що відомо

Корпорація Microsoft випустила оновлення для популярного додатка Блокнот у Windows 11, пропонуючи користувачам нову цінну функцію – перевірку орфографії.

Функція перевірки орфографії працює інтуїтивно зрозуміло, надаючи користувачам візуальну вказівку на неправильно написані слова, підкреслюючи їх червоним кольором. Ця підказка дозволяє швидко виявляти та виправляти будь-які орфографічні помилки в тексті.

Читайте також: Moto G Power 5G (2024): Що відомо про новинку від Motorola

Майбутнє оновлення зробить цінну функцію перевірки орфографії доступною для всіх користувачів Windows 11, яка, як очікується, вийде пізніше цього року.

Це оновлення Блокнота значно покращить загальний досвід роботи з текстом, роблячи процес створення письмового контенту простішим та ефективнішим. Незалежно від того, чи створюєте ви документи пишете нотатки або електронні листи, поява функції перевірки орфографії додає важливий інструмент, який підвищує точність.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!