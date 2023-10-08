Близнюки будуть закохані, а Водоліям можуть розбити серце: любовний гороскоп на тиждень

Любовний гороскоп на тиждень 9-15 жовтня 2023 розповідає, які знаки зодіаку можуть розраховувати на прискорене серцебиття, а кому в плані емоцій загрожують одні проблеми. Тельцям і Водоліям слід бути обережними, Терези та Козероги візьмуть справу у свої руки, а Леви пізнають зовсім нове обличчя кохання. Читайте детальніше!

Овен (21.03-19.04)

Нещодавно Овен зустрів когось цікавого. Цього тижня він спробує завоювати серце цієї людини – зусилля можуть дати позитивні результати, якщо Овен не буде надто наполегливим.

Телець (20.04-20.05)

Телець взагалі не схильний до романтики. Після напруженого періоду єдине, про що він мріє, – це відпочинок. Він думатиме про себе і не захоче заморочуватися з побаченнями чи вступати у стосунки.

Близнюки (21.05-20.06)

Близнюки будуть зачаровані кимось новим, хто з'явився в їхньому оточенні. Вони зовсім втратить голову через цю людину і не будуть ні на що звертати увагу, а зроблять усе, щоб її підкорити.

Рак (21.06-22.07)

Рак цього місяця не може скаржитися на серцеві справи, цього тижня його серце заб'ється швидше завдяки людині, яку йому послали небеса. Ті, хто вже у тривалих стосунках, можуть розраховувати на те, що емоції досягнуть свого піку.

Лев (23.07-22.08)

Лев тепер відчує справжнє кохання. Замість того, щоб зосередитися на своїх почуттях, він зробить усе, щоб зробити щасливим того, хто йому дорогий. Саме це наповнить його серце та принесе величезне задоволення.

Діва (23.08-22.09)

Діві не слід забігати вперед – і вона швидко дізнається, що таке справжнє кохання. Варто уродженцям знаку лише проявити трохи байдужості, і людина, яка їм дорога, оточить їх увагою та турботою.

Терези (23.09-22.10)

Терези зараз почуваються як риба, викинута з води. Все, що їм потрібно зробити, це повірити у свої здібності та набратися сміливості – і тоді все вийде.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Цього тижня Скорпіон отримає шанс зустріти когось особливого. Якщо він наважиться дати шанс випадковій людині, точно не пошкодує. Це може бути друга половинка, тому варто відкритися і показати себе з кращого боку.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець тепер повністю присвятить себе стосункам із коханою людиною. Він дбатиме про обранця чи обраницю і підноситиме різні сюрпризи. Самотнім слід обов'язково вирушити на побачення з кимось, хто вже давно надсилає їм знаки уваги.

Козеріг (22.12-19.01)

Козеріг відчує, що має дати щось більше. Йому набрид застій, і він готовий взяти справу в свої руки, але треба попрацювати над сміливістю та впевненістю в собі. Наприкінці тижня Козеріг відчує прилив сил і зробить усе, щоб нарешті здобути щастя.

Водолій (20.01-18.02)

Водолію доведеться зіткнутися з чимось, чого він зовсім не очікував. Він дізнається, що людина, яку він любить, насправді досить сильно віддалилася від нього. Це останній момент для відновлення стосунків.

Риби (19.02-20.03)

Риби будуть щасливі, тому що зрозуміють, що в їхньому особистому житті нарешті все налагодилося. Вони відчують умиротворення і намагатимуться насолодитися моментом повною мірою.

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