Стережіться! Названо найгірші дні у серпні для всіх знаків зодіаку

Серпень хоч і сповнений тепла та літніх пригод, але не завжди приносить лише позитивні моменти. За словами астрологів, всім знакам зодіаку доведеться зіткнутися з випробуваннями, які можуть виникнути у певний день цього місяця.

Овен

17 серпня може стати для Овна днем, повним розчарувань та випробувань. Марс, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті із Сатурном. Цього дня ви можете відчути себе перевантаженими своїми обов'язками та зіштовхнутися із опором у досягненні своїх цілей.

Телець

20 серпня буде важким днем ​​для Тельця. Венера, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті до Плутона. Можлива напруга у міжособистісних стосунках, а також почуття тривоги та ревнощів.

Близнюки

16 серпня може принести Близнюкам труднощі у спілкуванні. Меркурій, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті з Нептуном. У цей день у вас можуть виникнути проблеми з ясним висловлюванням своїх думок – і ви можете зіткнутися з непорозуміннями.

Рак

21 серпня буде важким днем ​​для Рака. Місяць, що управляє вашим знаком, перебуватиме у несприятливому аспекті до Марса. Ви можете почуватися більш емоційним та сприйнятливим до стресу. Сімейні конфлікти та напруженість у домашній обстановці можуть бути помітнішими.

Лев

23 серпня може стати випробуванням для Лева. Сонце, ваша планета-охоронець, буде у несприятливому аспекті до Урану. Цього дня ви можете зіткнутися з несподіваними змінами та труднощами, які порушать ваші плани.

Діва

26 серпня буде важким днем ​​для Діви. Меркурій, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті до Сатурна. Можливі затримки та проблеми на роботі, а також труднощі у спілкуванні з оточуючими.

Терези

19 серпня може принести Терезам випробування. Венера, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті до Урану. Цього дня ви можете почуватися більш нервовим та тривожним. Можливі несподівані зміни у взаєминах та напруженість у любовній сфері.

Скорпіон

22 серпня буде важким днем ​​для Скорпіона. Плутон, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті до Венери. Можливі напруження у стосунках та почуття ревнощів. Цього дня варто уникати конфліктів та зосередитись на самоаналізі.

Стрілець

18 серпня може принести Стрільцям труднощі та розчарування. Юпітер, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті з Нептуном. Цього дня ви можете відчути себе розубленими та зіткнутися із труднощами у реалізації своїх планів. Намагайтеся уникати прийняття важливих рішень і будьте обережні зі своїми фінансами.

Козоріг

29 серпня буде важким днем ​​для Козорогів. Сатурн, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті до Марса. Можливі конфлікти на роботі та труднощі під час виконання завдань. Цього дня варто зберігати спокій та зосередитись на пріоритетах, уникаючи непотрібної напруженості.

Водолій

20 серпня може стати випробуванням для Водолія. Уран, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті до Меркурія. Цього дня ви можете зіткнутися з труднощами у спілкуванні та несподіваними змінами у планах. Постарайтеся бути гнучкими та відкритими для нових рішень, уникаючи конфліктів.

Риби

24 серпня буде важким днем ​​для Риб. Нептун, ваша планета-охоронець, перебуватиме у несприятливому аспекті із Сатурном. Ви можете відчувати депресію та труднощі з реалізацією своєї мрії. Цього дня варто зосередитися на медитації та відпочинку, щоб відновити рівновагу та спокій.

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