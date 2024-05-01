Стережіться! Названо найбільш двуликий знак зодіаку

Близнюки – знак людей, що народилися з 21 травня по 20 червня, є найбільш двуликим у зодіакальному колі. За словами астрологів, уродженці знаку зазвичай відкриті новому та допитливі до світу, але дуже мінливі у своїй поведінці та приховують "темний бік".

Люди, народжені цим знаком, легко завойовують симпатію. Їхній гострий розум, яскравість та легкість у встановленні контактів роблять їх відмінними співрозмовниками на будь-які теми. Однак Близнюки зазвичай спілкуються тільки з тими, від кого можуть отримати вигоду, і легко забувають про свої обіцянки. Вони точно не ті, хто прийде на допомогу друзям у скрутну хвилину.

Утримати увагу Близнюків протягом багато часу може бути непросто, і це стосується і любовних стосунків. Їм швидко стає нудно і вони шукають нових вражень. Це штовхає Близнюків на зради, про які вони навіть не жалкуватимуть.

Незалежність для Близнюків на вагу золота, причому навіть якщо вони перебувають у шлюбі. Вони не готові жертвувати бурхливими вечірками та схильні ставитися до людей інструментально, легко замінюючи старих друзів на нових. Близнюки можуть бути жорстокими, адже рідко замислюються над тим, що відчувають інші люди.

Для людей, народжених під цим знаком, характерна байдужість. З одного боку, вони веселі, гостинні та легко встановлюють контакти. Однак згодом відбуваються радикальні зміни, що розкривають їх більш замкнутий та холодний характер. Вони можуть раптово перервати контакт, без жодних пояснень.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.