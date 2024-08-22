Стережіться їх! Названо найпідступніші знаки зодіаку: таких п'ять у списку

Зрада як коханих, так і друзів і близьких болісна – шрами можуть гоїтися дуже повільно. Але за словами астрологів, лише деякі знаки зодіаку здатні на підступні вчинки найчастіше. Читайте, про кого йдеться!

Скорпіон

Загадкові Скорпіони приваблюють своєю харизмою та магнетизмом. Уродженцями знаку управляє Марс, який символізує енергію, пристрасть, агресію та бойовий дух. Це дарує їм сильну волю, завзятість та сміливість. Але Скорпіони дуже ревниві та підозрілі – вони можуть діяти імпульсивно і помститися тому, хто зачепив їхні почуття. Більше того, уродженці знаку здатні вести подвійну гру, якщо вважають це необхідним для свого захисту.

Діва

Діви відомі своїм аналітичним та практичним підходом до життя, часто встановлюють високі стандарти для себе та інших та помічають найдрібніші деталі. Але уродженці знаку здатні діяти підступно, якщо вони мають певну мету. Вони з тих, хто може піти по головах заради вигоди. У такому разі про дружбу не йдеться.

Овен

Овни відомі своєю сміливістю, енергією та впевненістю. Уродженцями знаку управляє планета Марс, яка символізує енергію, сміливість та ініціативу. Це наділяє їх динамізмом, впевненістю та готовністю діяти. Але в Овнів є темна сторона, яка штовхає їх на підступні вчинки. Вони мають сильне бажання перемагати та бути кращими. Іноді їхній дух суперництва може взяти гору, змушуючи їх забути про почуття інших.

Близнюки

Керовані Меркурієм, планетою спілкування, Близнюки харизматичні та легко адаптуються. Однак їх двоїста природа іноді може виявлятися як непостійність. Вони дуже товариські і часто заводять багато контактів, але швидко втрачають інтерес та шукають нових пригод. Вчинки Близнюків видаються підступними, але самі уродженці знаку цього не бачать і не визнають.

Риби

Риби чутливі до потреб інших, та їх ідеалістична натура іноді може не бачити меж. Юпітер, правляча планета знаку зодіаку, прагне особистісного та духовного зростання. Риби часто сповнені надій та доброзичливі, прагнуть покращити своє життя та життя інших. Але їм важко визнати неприємну правду, що призводить до пасивно-агресивної поведінки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.