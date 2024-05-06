Бензинові газонокосарки: зважуємо всі "за" та "проти"

Коли мова заходить про використання бензинових газонокосарок для догляду за присадибною ділянкою, є деякі особливості, які варто враховувати. UAportal розповідає детальніше.

Плюси

Висока потужність

Бензинові газонокосарки відомі своєю потужністю в порівнянні з електричними моделями, що робить їх придатними для стрижки жорсткої, густої трави або зарослих ділянок.

Немає обмежень на довжину шнура

Бензинові газонокосарки працюють без обмежень по довжині шнура, забезпечуючи свободу пересування і можливість косити великі площі без зайвих клопотів, пов'язаних з довжиною шнура.

Швидка заправка

Бензинові газонокосарки швидко і легко заправляти.

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Мінуси

Викиди

Бензинові газонокосарки виробляють викиди, які сприяють забрудненню повітря.

Рівень шуму

Бензинові газонокосарки, як правило, створюють вищий рівень шуму порівняно з електричними моделями, що може заважати людям, які перебувають поблизу.

Обслуговування

Бензинові газонокосарки потребують регулярного технічного обслуговування, включаючи заміну мастила, свічок запалювання та очищення повітряного фільтра. Це збільшує загальні витрати і час у порівнянні з електричними газонокосарками.

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