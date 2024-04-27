Біле золото: переваги та недоліки матеріалу для ювелірних прикрас

Прикраси з білого золота – це позачасовий і елегантний вибір для різних випадків, але вони також мають свої недоліки. UAportal розповідає детальніше.

Плюси

Вишуканість. Біле золото вважається позачасовим і витонченим металом, що робить його популярним вибором для ювелірних прикрас. Його блискуча поверхня надає йому розкішної привабливості, ідеально підходить для особливих випадків і повсякденного носіння.

Універсальність. Біле золото легко поєднується з широким спектром дорогоцінних каменів, що робить його універсальним вибором для ювелірних прикрас. Будь то діаманти, сапфіри чи смарагди, матеріал може доповнити та підкреслити красу будь-якого каменю, відкриваючи безмежні можливості для дизайну.

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Гіпоалергенні властивості. Часто леговане такими металами, як нікель або паладій, біле золото може бути ідеальним варіантом для людей з підвищеною чутливістю до металів. Воно є гіпоалергенною альтернативою традиційному золоту.

Мінуси

Обслуговування родієвого покриття. З часом родієве покриття на ювелірних виробах з білого золота може стиратися, що вимагає періодичного повторного покриття для збереження його яскравого кольору.

Схильність до зміни кольору. Без належного догляду біле золото з часом може знебарвлюватися, набуваючи жовтуватого відтінку через вплив масел, лосьйонів і хімічних речовин при повсякденному носінні. Для відновлення первісного вигляду може знадобитися професійне чищення.

Дорожчий варіант. Біле золото, як правило, дорожче, ніж жовте, оскільки воно часто містить вищу пробу і сплави, такі як паладій. Вартість матеріалу може бути важливим фактором для тих, хто працює в рамках встановленого бюджету на придбання ювелірних прикрас.

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