Belkin представив універсальний зарядний пристрій 2 в 1: Що відомо

Розширюючи свою лінійку продуктів, компанія Belkin представила новий гаджет, який слугує одночасно зарядним пристроєм і павербанком. UAportal розповів, що цей інноваційний пристрій пропонує підвищену зручність для користувачів у дорозі.

Що відомо

Новинка важить 453 грами і має зарядну потужність 25 Вт. При використанні в режимі портативного акумулятора вихідна потужність зменшується до 20 Вт. Гаджет оснащений портами USB-C і USB-A, що дозволяє задовольнити різні потреби.

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Крім того, остання пропозиція Belkin включає в себе кілька протоколів захисту, що захищають від таких проблем, як перегрів і стрибки напруги. Користувачі можуть бути спокійні, знаючи, що їхні пристрої добре захищені під час заряджання.

Ціна та коли очікувати

Що стосується доступності та ціни, то новий зарядний пристрій Belkin 2-в-1 і павербанк вже доступний в Китаї за ціною $35. Однак, залишається невідомим, чи з'явиться цей гаджет в інших країнах найближчим часом.

Таким чином, новий пристрій Belkin є універсальним рішенням для зарядки та резервного живлення. Ефективна подача енергії, два порти та комплексний захист роблять його привабливим вибором для тих, хто шукає зручність та надійність.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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