Барвінок на подвір'ї: поради з вирощування та догляду

В давнину ніжні квіти барвінку вважалися магічним оберегом від злих духів та нещасть. Сьогодні вони зачаровують нас своїми ніжно-блакитними або фіолетовими квітами та пишним зеленим листям. UAportal, підготував поради для висадки і догляду за барвінком.

Здавна барвінок тісно пов'язаний з фольклором і народною медициною, його шанують за його цілющі властивості, такі як полегшення гіпертонії, лихоманки та головного болю. Однак важливо зазначити, що барвінок дуже токсичний при надмірному вживанні або контакті зі шкірою.

Ці кущі цвітуть рано, починаючи з кінця квітня і до середини літа, з квітконосами, які піднімаються вертикально, підсилюючи свою декоративність. Після завершення сезону цвітіння стебла рослини витончено опускаються донизу.

Оптимальний час для посадки барвінку – рання весна або осінь під час фази спокою. Посадка влітку також може бути варіантом, але для успішного вкорінення бажано вибрати дощову погоду.

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Барвінок напрочуд витривалий, він легко вкорінюється вздовж своїх довгих повзучих стебел, утворюючи пишний килим з листя та квітів. Це дозволяє рослині розростатися у вашому саду в усіх напрямках, створюючи заворожуюче квіткове полотно.

Барвінок процвітає на помірно вологому суглинистому ґрунті, збагаченому достатньою кількістю гумусу. Для посадки вибирайте злегка затінені ділянки з розсіяним сонячним світлом. Однак майте на увазі, що надмірна тінь може призвести до того, що рослина скине листя.

Дотримуйтесь достатньої відстані між саджанцями, залишаючи від 20 до 30 сантиметрів один від одного. Однак, якщо ви бажаєте швидко отримати пишні галявини, розгляньте можливість висаджувати більше рослин на квадратний метр.

Вирощувати барвінок можна як з насіння, так і пересаджуючи частину дорослого куща або 5-сантиметровими живцями, оскільки він досить легко вкорінюється.

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