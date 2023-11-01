Аварії – їхнє друге ім'я: названо найгірших водіїв за знаком зодіаку

Астрологи стверджують, що знаки зодіаку визначають не лише наш характер, а й схильності. За словами фахівців із зірок, найгіршими водіями сміливо можна назвати Левів, Овнів та Близнюків. Вони можуть бути неуважними, імпульсивними та становити серйозну небезпеку на дорозі.

Лев. Віра у свої здібності може його занапастити

Люди, народжені під знаком Лева, мають сильний характер. Вони, зазвичай, не бояться нових завдань і завжди готові діяти. Їм подобається керувати людьми. Уродженців знаку вважають екстравертами, що дозволяє їм легко заводити друзів, проте самовпевненість може бути небезпечною в дорозі. Леви настільки вірять у свої сили, що схильні до зайвої бравади, а це призводить до аварій.

Овен. Він швидше придбає квиток, ніж їхатиме повільно

Овни можуть бути імпульсивними, тому часто ухвалюють необдумані рішення. Вони люблять керувати, рідко змінюють свою думку та надзвичайно вперті. Їх вважають сміливими людьми, які нічого не бояться та без вагань йдуть на ризик навіть на дорозі. Овни, як водії, часто воліють заплатити штраф, ніж дотримуватись правил. Їм подобається швидка їзда, яку вони обирають на шкоду безпеці.

Близнюки. Аварії – їхнє друге ім'я

Люди, народжені під знаком Близнюків, товариські, енергійні та сповнені ідей. Вони не люблять нудьги та застою. Вони мають допитливість до світу і всього нового, що робить їх розсіяними. Водії-Близнюки – це люди, які не турбуються про правильне паркування та дотримання правил. Вони часто потрапляють в аварії та дряпають авто під час паркування.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.